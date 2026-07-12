Alejandra Serje se despidió de ‘Lo sé todo’: este fue el mensaje que confirmó la decisión

La emisión de este 10 de junio de 'Lo sé todo’ marcó el cierre de una nueva etapa para Alejandra Serje. Al finalizar el programa de entretenimiento del Canal 1, la presentadora confirmó que esa fue su última aparición en el formato y, horas después, compartió un mensaje en sus redes sociales para despedirse oficialmente de los televidentes.

La modelo y presentadora ha estado vinculada al programa en diferentes momentos. Llegó inicialmente al equipo en 2021 y permaneció durante más de dos años, antes de salir para asumir otros proyectos profesionales. En 2024 regresó al espacio y también hizo parte del relanzamiento de Lo sé todo en julio de 2025, luego de que el formato volviera a la televisión tras varios meses fuera del aire.

¿Por qué Alejandra Serje se fue de ‘Lo sé todo’?

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, la bogotana explicó que la decisión fue tomada por iniciativa propia, aunque evitó profundizar en los motivos que la llevaron a cerrar este ciclo profesional.

“Hoy cierro un capítulo muy especial de mi vida. Después de tantos años frente a las cámaras, de compartir con ustedes alegrías, historias, aprendizajes y momentos inolvidables, he tomado la decisión de dar un paso al costado y despedirme de este programa que ha significado tanto para mí: ‘Lo sé todo’. No ha sido una decisión fácil, porque aquí crecí no solo como profesional, sino también como mujer y como ser humano”, escribió.

En el mismo mensaje, Alejandra Serje recordó el significado que tuvo el programa para su carrera y agradeció a quienes hicieron parte de esta etapa. Según expresó, el espacio le permitió cumplir varias metas y conectar con la audiencia durante los años en los que integró el equipo.

“Este espacio me permitió cumplir sueños, conocer personas maravillosas y, sobre todo, entrar a los hogares de miles de familias que me abrieron un lugar en sus corazones. Eso es un regalo que llevaré conmigo para siempre. Quiero agradecer profundamente al canal, a los directivos, a mis compañeros de trabajo, al equipo que durante tantos años hizo posible cada emisión y, por supuesto, a ustedes, los televidentes, por su cariño, su confianza y su compañía incondicional”, agregó.

A pesar de que no reveló cuál será su siguiente proyecto profesional, la presentadora dejó claro que su salida de ‘Lo sé todo’ no representa un retiro de los medios de comunicación, sino el comienzo de una nueva etapa.

“Hoy me despido por motivos personales, con el corazón lleno de gratitud y con la tranquilidad de saber que los ciclos también existen para abrirle la puerta a nuevos comienzos. (...) Me voy feliz, orgullosa de lo construido y convencida de que lo mejor siempre está por venir. Seguiré caminando con la misma pasión (...) desde nuevos escenarios. Esto no es un adiós, es simplemente un hasta pronto”, concluyó Alejandra Serje.

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