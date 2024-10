Alejandra Villafañe se le manifestó a Raúl Ocampo en ‘rara circunstancia’

Luego de una incansable lucha contra el cáncer, el 21 de octubre del 2023 falleció a los 34 años Alejandra Villafañe, una reconocida actriz colombiana, quien se destacó por su participación en importantes producciones como No olvidarás mi nombre, La ley del corazón, Enfermeras, Siempre bruja, entre otras.

La joven, quien también fue reina de belleza y modelo, era novia de Raúl Ocampo, actor de Tarde te conocí, Polvo carnavalero, Chica vampiro, Pobres ricos y Café con aroma de mujer. Desde el momento de su muerte, el artista ha documentado en sus redes sociales cómo ha afrontado el duelo por la pronta partida de Alejandra.

Raúl Ocampo reveló que Alejandra Villafañe se le manifestó

Días después del deceso de la actriz, Ocampo decide irse del país para despejar la mente, cambiar de ambiente y tratar de entender que el amor de su vida ya no estaba en el plano terrenal.

De acuerdo con lo que contó en una entrevista para Los Enredados, de Caracol Televisión y La Red, sintió que debía irse a un lugar que no había visitado en compañía de su novia, para hacer más llevadera su ausencia.

“Yo estuve en Budapest, a final de año, en Hungría, me fui un mes para sanar. Yo necesitaba no ver las calles por las que caminaba con ella, no ver Chapinero, no ver estas cosas, no ver Cali, Colombia, todo me recordaba a Ale. Nunca fuimos con Ale a Europa, entonces sabía que era un buen destino, porque yo no conocía muy bien esos países”, contó inicialmente el actor.

Estando en ese lugar, Raúl tuvo un conmovedor encuentro con ella. Aunque no fue por medio de un sueño, como ocurre en muchos casos, el actor aseguró que pudo sentirla muy cerca, luego de su muerte.

“Yo no he soñado con ella, pero la he sentido muy, muy cerca. Una vez alguien me dijo que como son angelitos, a veces botan plumas. Yo tomaba eso con osadía. Yo terminé en Hungría, en aguas termales, me acerco al agua para hablar con ella, yo estaba pensando en algo muy romántico, me arrodillo y comienzo a ver. En agua con azufre no hay vida, no hay gansos, ni patos, ni nada con plumas y no hay gallinas en Hungría. Yo estaba así normal, viendo el agua, miro así hacia arriba y digo ‘No, esto no se va a formar ninguna nube’, miro así otra vez (hacia abajo) y viene cayendo una pluma en el agua. Ahí yo sentía a Ale y la sentí en esa pluma. Fue una sensación de plenitud, dije: ‘gracias, cielo, porque así no te sueñe estás buscando las formas creativas de seguir apareciendo y parchando juntos’”, contó.

Los seguidores han dejado múltiples opiniones al respecto: “cuando encontramos plumas en lugares inusuales es la manifestación de que los ángeles están con nosotros”, “esa sí es una señal”, “ella te amó tanto que seguramente mantiene muy pendiente de ti, su amor trascendió”, “el amor más allá de lo que ven nuestros ojos sí existe”, “Raúl es un súper hombre”.

¿Por qué Raúl Ocampo sintió celos de Polilla?

En la misma entrevista, Raúl reveló que, hace unos días, sintió celos de Polilla, quien, al igual que él, también perdió al amor de su vida luego de la muerte de ‘La Gorda Fabiola’. “Hasta el momento no he soñado con Ale e incluso sentí celos de Polilla cuando dijo que había soñado con ella tres veces. Yo dije como ‘¡Usted va un mes, haga la fila que yo voy once meses!’”, dijo entre risas.