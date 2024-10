Alejandro Estrada reveló quién es y cómo es su relación con la mamá de su hijo

La separación de Alejandro Estrada y Nataly Umaña ha sido una de las más comentadas durante este año. Los actores le pusieron punto final a su historia de amor durante una emisión de La casa de los famosos, el reality de convivencia en el que la actriz participaba, luego que ella le fuera infiel al también presentador con Miguel Melfi.

¿Quién es la mamá del hijo de Alejandro Estrada?

Tras su ruptura, el exparticipante de MasterChef Celebrity se mostró muy unido a Tomás, su único hijo. El actor mostró imágenes compartiendo con el joven en sus redes sociales.

Sobre la identidad de la expareja de Alejandro y madre de Tomás, se han conocido muy pocos detalles. Sin embargo, hace unas semanas, el actor le concedió una entrevista a Diva Rebeca, personaje interpretado por el periodista Ómar Vásquez. Allí, reveló cómo la conoció y qué fue lo que más le gustó de ella.

“Conozco una gran mujer, abogada en su momento, graduándose de Los Andes, con doble carrera, antropóloga, viajada, de muy buena familia, con mucha educación y a mí eso me seduce, me seduce la buena educación, el apellido, saber que vienen de una buena familia, yo soy muy como los padres nuestros de esta generación, de decir, ‘quién es’, ‘de dónde viene’, yo sabía lo que quería para mi vida”, dijo inicialmente.

Tiempo después de estar juntos, ella le preguntó sobre sus deseos de ser papá. Después de pensarlo, tomaron la decisión de tener un hijo. “Nos conocemos, nos entendemos súper bien, pasamos sabrosísimo, y un día en esas conversaciones que uno tiene que tener en la vida, me preguntó, ‘¿qué piensas tú de ser un padre joven’? Y yo, ‘bueno, apenas tengo 26 años, estoy viviendo la vida, estoy muy contento contigo, pero no sabía’. Pasan los días y a mí me nace decirle, ‘¿y tú qué opinarías?’, yo comencé a pensarlo. A mí no me daba miedo por el tema económico, porque sentía que podía con todo, y dijimos, bueno, ‘hagámosle’, y así fue”.

¿Cómo es la relación de Alejandro Estrada y la mamá de su hijo?

Sobre cómo se la lleva actualmente con ella, quien al parecer se llama Laura, dijo que muy bien, tienen una comunicación constante. “En su momento una relación muy sólida con ella, muy jóvenes y un poco inmaduros, sabíamos que se podía terminar, pero siempre seríamos amigos, hoy en día somos excelentes amigos, una relación increíble. Ella es una extensión de mi hijo y tiene que ser respetada y tratada de la mejor manera y tiene que ser así, hay una estabilidad de por medio, eso me hace ver que sí se puede”.