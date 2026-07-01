Alejandro Fernández enfrenta depresión y ansiedad: “Es algo súper serio”. ¿Se retira?

Alejandro Fernández ofreció el pasado 25 de junio un concierto llamado “La Serenata Más Grande del Mundo”, evento rompió récord al reunir a más de 270 mil personas en La Minerva, Guadalajara.

El concierto, que fue gratuito, contó con la participación de sus hijos, Alex y Camila Fernández; así como de otros dos artistas de la música mexicana: Julión Álvarez y Alfredo Olivas.

“Fue algo que no nos esperábamos ni nosotros (...) Nunca nos lo imaginamos. Muy agradecido con mi tierra, con Jalisco, que siempre desde el principio me abrió las puertas y ha sido una de mis mejores plazas”, dijo el artista para el programa de Azteca ‘Ventaneando’.

“No les dé pena”, Alejandro Fernández sobre la salud mental

Adicionalmente, el hijo de Vicente Fernández habló de salud emocional y una eventual pausa profesional en aras de priorizar este aspecto de su vida. “El Potrillo” mencionó cómo se ocupa él de la situación. “Con doctores, con médicos, haciéndoles caso a todo lo que me dicen, porque sí es algo súper serio, muy importante”, indicando que es necesario consultar con personal experto si hay señales de alerta.

“Si sienten algo, alguna necesidad, que no les dé pena. Que se quiten esos tabús, porque es súper serio. Yo creo que es uno de los problemas más fuertes que tenemos en México”.

No es la primera vez que ‘El Potrillo’ habla de salud mental. En el 2021 admitió haber estado en crisis por la muerte de su padre.

“Hubo momentos difíciles, momentos en los que, antes de que sucediera yo estaba haciendo ejercicios, había retomado todo, estaba haciendo dieta y de repente, también me dio una depresión, me encerré en mi casa, no quería hacer nada, subí 20 kilos”, confesó al programa de Telemundo, ‘Al rojo vivo’.

Posteriormente, habló de su vida sentimental y contó que no descarta ir al altar con su pareja Karla Laveaga. Sobre una posible paternidad con ella s no lo consideró viable. Ya que cree que esa etapa de su vida ha quedado atrás.

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