Alejandro Riaño anuncia show de Juanpis González para ayudar a damnificados del Chocó

En horas recientes, Alejandro Riaño anunció una edición especial de ‘The Juanpis Live Show’ para apoyar a las familias afectadas por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. El espectáculo, llamado ‘Si nos organizamos cabemos todos’, se realizará el próximo 29 de agosto en el Movistar Arena de Bogotá y recaudará fondos para la reconstrucción de viviendas en el Chocó.

La jornada contará con la participación de más de diez artistas colombianos, entre ellos Feid, Kapo, Mike Bahía, Santiago Cruz, Manuel Turizo y Luis Alfonso. Otros invitados se sumarán a la iniciativa del comediante, que busca utilizar el entretenimiento como una forma de canalizar recursos hacia las comunidades damnificadas.

¿Cómo asistir al show benéfico de Alejandro Riaño y ‘The Juanpis Live Show’?

A diferencia de una función convencional de ‘The Juanpis Live Show’, en esta ocasión el acceso estará ligado a una donación. Las personas podrán realizar su aporte a través de Tuboleta y, como agradecimiento, recibirán una invitación para asistir al espectáculo del 29 de agosto en el Movistar Arena.

El dinero recaudado será entregado en su totalidad a la Fundación PLAN, organización que estará a cargo de desarrollar proyectos para la reconstrucción de viviendas en zonas críticas afectadas del Chocó.

La propuesta es posible gracias a la articulación de Riaño Producciones, BeatHub Entertainment y diferentes empresas de la industria del entretenimiento. Movistar Arena, Tuboleta, Breakfast Live, Thunder Production y Venues & Snacks, entre otras compañías, aportarán infraestructura, equipos y servicios sin cobrar honorarios, con el propósito de que los recursos de las donaciones no sean destinados a gastos de producción.

El evento se anuncia tres días después del terremoto de magnitud 7,4 que ocurrió el 10 de agosto a las 7:34 de la mañana, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. El sismo afectó especialmente a varias zonas del occidente del país y dejó daños en viviendas, hospitales y otras estructuras.

Según el balance conocido este jueves 13 de agosto, la cifra de fallecidos llegó a 273 y la de heridos se acerca a los 3.800. Las autoridades mantienen las labores de atención mientras avanzan las evaluaciones de los daños.

En Chocó, uno de los departamentos más afectados, persisten los problemas relacionados con viviendas que presentan daños estructurales. En Quibdó, por ejemplo, las autoridades estiman que unas 3.500 personas resultaron afectadas y varias familias han tenido que abandonar sus casas ante el riesgo de nuevos colapsos.

En ese contexto, la iniciativa de Alejandro Riaño, creador del personaje Juanpis González, busca que las donaciones realizadas por el público se conviertan en recursos para la recuperación de hogares en el departamento.

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