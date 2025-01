Alejandro Sanz envía preocupante mensaje: “Hoy no me siento bien” ¿Qué le pasó?

El cantante español Alejandro Sanz en el pasado ha abordado el tema de la salud emocional sin tapujos. Por ejemplo, en mayo del 2023, compartió en su cuenta de X (antes Twitter) un emotivo mensaje en el que indicaba que experimentaba un momento de tristeza. “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”, mencionó, dejando claro que los problemas de salud mental afectan a todas las personas, sin importar su profesión o nivel de fama.

En entrevista con BBC el año pasado dijo: “Todos nos vemos afectados por el tema de la salud mental, sobre todo luego de la pandemia, cuando golpeó a mucha gente con más fuerza. También puede ser que seamos más conscientes de la importancia de cuidar nuestras emociones”.

Por eso esta semana, cuando en sus redes compartió en su Instagram un video, donde se muestra activando el modo avión de su móvil y lo acompañó de “Hoy no me siento bien. No quiero hablar con la gente. Sentirse mal está bien, porque no hay mal que dure pa’ siempre y menos tú”, alcanzó a generar preocupación entre sus fans que se apresuraron a enviar mensajes de apoyo.

No obstante, ya se ha establecido, mediante la confirmación del mismo Sanz que se trata del nombre de su nuevo tema, en colaboración con el grupo Frontera.

EL tema, que parece una vez más hecho pensando en la ex de Sanz Rachel Valdez, ya se había filtrado hace unos días y por ello Sanz indicó que hubiera preferido dar el primero la noticia pero no fue así.

Alejandro Sanz sigue hablando de salud mental

Sanz ya habría superado la tristeza que le generó romper con la cubana y actualmente está dándose una nueva oportunidad en el amor con la actriz Candela Márquez, con quien s ele ha visto en varios eventos y disfrutan de momento en la playa.

Volviendo a su nuevo tema “Hoy no me siento bien”, este aborda el tema de la salud mental, específicamente la depresión, que él experimentó en 2023. La canción mezcla con ritmos latinos y salsa, lo que le dará un tono alegre a la melodía.

“Hoy no me siento bien. No quiero ni hablar con la gente. Sentirse mal también está bien porque no hay mal que dure pa’ siempre y menos tú”, dice la letra que según los cibernautas partió de lo ocurrido con la ruptura entre Rachel y Alejandro que finalmente el madrileño ya superó.

