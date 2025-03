Alejandro Sanz habló de la crisis emocional que enfrentó en 2023: “me asusté”

Hace casi dos años, en mayo del 2023, el cantante español Alejandro Sanz fue tendencia en medios de comunicación y redes sociales al publicar un mensaje en sus redes sociales que preocupó a sus seguidores.

En su cuenta de X, el artista aseguró que no se encontraba en las mejores condiciones, emocionalmente hablando:

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", escribió.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

¿Qué le pasó a Alejandro Sanz?

Recientemente, en una entrevista con Yordi Rosado, el cantante se refirió a ese difícil momento de su vida, asegurando que fue completamente honesto con lo que, en ese momento, estaba sintiendo.

“Eso era un poco lo que me pasaba y lo expliqué ahí; creo que salió así, estaba muy bien dicho, porque estaba sacado desde el corazón y las entrañas. Al principio me asusté un poco por todo el revuelo, pero me di cuenta que, efectivamente, eso a mucha gente también le sirve, porque en el momento en el que exteriorizas eso, es cuando caminas hacia adelante”, dijo.

De igual manera, reconoció que tuvo que iniciar un proceso para superar lo que estaba viviendo en su área emocional. Actualmente, reconoce, se encuentra feliz y orgulloso de lo que pudo lograr: “Busqué ayuda, nunca había sentido eso y por eso me asusté más de la cuenta, no era capaz de reconocer lo que me estaba pasando. Fue un proceso muy enriquecedor, aprendí mucho sobre mí y sobre las relaciones con los demás. Soy más feliz desde entonces”.

Sus seguidores destacaron su gran corazón, talento y profesionalismo: “Qué hombre tan sencillo y humano como pocos”, “a manera que escribe e interpreta Alejandro realmente se te mete hasta el alma, tiene canciones absolutamente sublimes”, “Alejandro no tiene idea de las veces que lloré escuchándolo y de lo mucho que me curó”, “el más carismático, talentoso, sencillo. Su sonrisa siempre me ha hecho sentir paz”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

El intérprete de Amiga mía envió un mensaje claro para quienes han enfrentado una situación como la de él. “Es importante que llevemos el mensaje a la gente de que cuando no te sientes bien, no pasa nada raro, no se tienen que sentir peor. No es nada de lo que se tengan que sentir avergonzados”.