Álex Adames y Luz del Sol Neisa: “es una bendición criar a nuestros hijos en casa”

Álex Adames y Luz del Sol Neisa se conocieron en una iglesia cristiana. Su fe los unió y hoy conforman una de las parejas más sólidas de la farándula en Colombia. Los actores de Padres e hijos se casaron en el 2021, tienen dos hijos: Mateo y Jerónimo, y están en la dulce espera del tercero: Samuel.

En charla con Vea, revelaron algunos detalles sobre cómo han vivido este embarazo. La actriz está cerca de cumplir los 9 meses de gestación, por lo que ya están listos para la llegada del nuevo integrante de la familia Adames Neisa.

“En particular este tercer embarazo ha sido más difícil, por todo, desde el comienzo, porque nosotros quedamos embarazados con la ‘T’, luego tuvimos nuestra amenaza, y físicamente los dos estamos atareados, estamos con las manos muy llenas”, mencionó Luz del Sol.

¿Álex Adames y Luz del Sol Neisa tendrían más hijos buscando la niña?

A diferencia de los embarazos anteriores, en esta oportunidad el actor de Pasión de Gavilanes 2 ha experimentado fuertes síntomas. Además, confesó que con la llegada de Samuel no tienen planeado tener más hijos, pero no descarta que la voluntad de Dios pueda cambiar sus planes.

“A mí me ha dado en este embarazo, mareos que no me daban, antojos que no me daban, olores, calores... Muchos de nuestros seguidores nos comentan, ‘uy, ustedes tres hijos’, nosotros somos muy pro de la familia, del matrimonio, de los hijos, le damos gracias a Dios que nos permite tener hijos, con mi esposa decimos que ya con estos tres ya estamos felices y satisfechos, siempre hemos dicho que quien tiene la última palabra es Dios... Sabemos que estos son tiempos difíciles, pero también sabemos que nuestros niños están siendo criados, dirigidos y pastoreados y es nuestro mayor interés y creemos que son una gran bendición”, aseguró el actor.

Aunque reconoce que la llegada de una niña sería muy especial, destaca la labor que ha realizado con Mateo y Jerónimo. “Yo sé que una niña a un papá lo vuelve loco, bobo, una niña es muy especial, pero hay algo particular, y es que con mis hijos he tenido esta conexión del tema masculino, en cuanto a la enseñanza, los principios, yo quiero continur esa generación como hombres con principios, caballerosos, y no solo eso, sino que yo tiendo a ser un poquito brusco. Me he identificado mucho con los niños. Entonces estamos felices con la llegada de Samuel”.

Luz del Sol Neisa no volvió a actuar en televisión. ¿Cómo se siente?

Antes de convertirse en mamá, Luz del Sol Neisa ya había dejado la televisión. Ahora que está en la dulce espera de su tercer hijo no tiene pensado, por ahora, en retomar su carrera en la pantalla chica, aunque reconoce el cariño y el amor de sus seguidores, quienes le piden que regrese.

Recordemos que la actriz hizo parte de producciones como A mano limpia, Doña bella, La quiero a morir, Mujeres asesinas, entre otras.

“Me parece súper lindo que, después de tantos años, porque yo realmente dejé de actuar hace 10 años porque estaba en otros proyectos, estaba con una empresa, todavía me siguen recordando y recordando diferentes personajes que hice, me parece súper lindo, pero la etapa que estoy viviendo en este momento me parece maravillosa. Dios nos dio la fortuna de poder trabajar juntos en casa, de habernos conocido, de ser no solamente una pareja que cree en los mismos principios, sino que además tiene una misma profesión y eso ha sido maravilloso”, aseguró la actriz y creadora de contenido para este medio.

La decisión de Álex Adames y Luz del Sol Neisa

Al igual que su esposa, Álex Adames también decidió pausar algunos proyectos en televisión para dedicarse 100% a su hogar. La pareja considera que trabajar en equipo y criar a sus hijos juntos, en casa, ha sido uno de los retos más importantes de sus vidas del cual se sienten muy felices y orgullosos.

“Es una bendición poder estar en casa, criar a nuestros hijos y más por nuestra carrera, es una profesión que a veces demanda mucho tiempo, cuando nos tocaba esas jornadas largas de grabaciones y llegar y que tus hijos ya estén dormidos son cosas que yo decía que no me quería perder. La última producción que hice que fue la de ‘Pasión de Gavilanes 2′ que la grabamos en Villa de Leyva, fueron cinco meses lejos de mi familia. Ahí dijimos que eso costaba, tomamos la decisión con mi esposa de decir que queríamos por una temporada dedicarle tiempo a la familia, al matrimonio, nuestros hijos. Es una decisión que no todos siempre van a poder tomar, en nuestro caso la actuación es nuestra fuente de ingresos, pero resulta que hace unos años para acá, gracias a Dios las redes sociales se volvieron fundamentales para nuestro hogar, se volvió la fuente principal y por eso tomamos la decisión de venirnos a Cali y darle prioridad al hogar. Sí me han llamado para hacer casting, para hacer proyectos, pero yo tomé una decisión y fue estar con mi esposa, con mi familia, y en esos estamos y estamos felices”, afirmó el actor.