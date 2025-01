Alicia Machado hizo fuertes declaraciones sobre Selena Gomez: “deje la lloradera”

La posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ha generado una ola de comentarios a nivel mundial. Recientemente, Selena Gomez publicó un video en sus redes sociales llorando luego que Trump comenzara a deportar a los extranjeros ilegales, entre ellos, a los mexicanos.

“Sólo quiero decir que lo siento mucho. Toda la gente que está siendo atacada, los niños, no entiendo, lo siento mucho. Desearía poder hacer algo pero no puedo. No sé qué hacer. Lo intentaré todo, lo prometo”, dijo entre lágrimas.

Selena Gómez, desconsolada, por situación de los migrantes en Estados Unidos. Fotografía por: Captura Historias Instagram

Tras sus declaraciones, Alicia Machado apareció en redes sociales y, a través de un comentario, se despachó contra la actriz de Emilia Pérez.

“¡Muchacha pend&ja! Ya póngase a estudiar español y al gym mija, al gym, te mando mis proteínas. Aburre ‘Jessy’”.

¿Qué pasó con Alicia Machado y Selena Gomez?

Los comentarios de Alicia Machado sobre Selena Gómez desataron una fuerte polémica y un intenso debate en las redes sociales y en los medios de comunicación.

En en programa La mesa caliente de Telemundo, la exreina ratificó sus palabras, luego que le dejaran fuertes críticas en sus redes por la forma en la que se había referido a Selena.

“Pobrecita, me imagino que le dolió también lo que le dijo el senador, que la mandó al carajo. Lo que yo quise decir fue lo que dije y lo que escribí y punto. Sí, mijita, ya deje la lloradera, póngase a estudiar español para que no vuelva a hacer el ridículo en otra película donde te den un personaje de latina", dijo inicialmente con rudeza.

De igual manera, Machado también cuestionó la autenticidad de Gómez como latina, dado que no habla fluidamente español a pesar de reclamar sus raíces latinas.

“Además la señorita lleva 20 años de marketing gringo que me choca, el marketing de los gringos es que dicen ‘tengo sangre latina’ y no sabes ni hablar el idioma y te dan una película donde, en mi opinión, tengo dos licenciaturas en cine, aparte de la carrera que tengo como actriz, a mí esa película no me gustó, me pareció una ofensa”, dijo.

Enseguida, agregó: “lo que pasa es que nosotros los latinos, como son artistas gringos, creemos que son intocables. A Alicia Machado sí la pueden insultar, ofender, humillar, decirme lo que se les de la gana, pero yo no le puedo decir nada a otro artista gringo”, concluyó.

Críticas a Alicia Machado por sus palabras contra Selena Gomez

Sus palabras dividieron las opiniones en redes sociales. Los internautas criticaron a la exMiss Universo y le dejaron contundentes mensajes. La actriz Lorena Meritano dejó una profunda reflexión:

“Entre mujeres es URGENTE QUE NOS ABRACEMOS, respetemos, cuidemos y seamos unidas. No opinemos de cuerpos ajenos y vidas ajenas. Necesitamos más empatía, más amor, menos críticas y juicios. Es urgente. En el mundo nos están matando, solo por el hecho de ser mujeres. Es urgente y necesario fomentar el respeto y el amor en los medios de comunicación y en las redes. Podremos opinar, vivir, sentir de manera diferente sin ofendernos, sin criticarnos y sin hacer comentarios violentos. Más amor por favor. Es Urgente”.

Otros usuarios comentaron: “Esta señora cree que tiene derecho a ofender a otros”, “pobre de Alicia, quería un minuto de fama pero cada día cae más bajo”, “envidiosa parece que se le olvidó cuando Donald Trump la llamó ‘piggy’”.