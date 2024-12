Alina Lozano rompió el silencio tras su separación de Jim Velásquez ¿Qué dijo?

Una inesperada noticia compartieron Alina Lozano y Jim Velásquez en la tarde del 27 de diciembre, cuando informaron que su relación amorosa entró en una compleja etapa tras un año de casados. Por esta razón, se dieron un tiempo y tomaron caminos diferentes: la actriz en Nueva York, con su hijo; y el influenciador en Bogotá, junto a sus padres.

“Alina tiene un hijo de 17 años que va a entrar a la universidad y se va a mudar a Estados Unidos. Yo nunca he querido meterme en medio de su relación con su hijo (...) Nosotros estamos juntos en libertad, cada uno tiene su libertad y en este momento la necesitamos”, comentó el joven de 25 años sobre los motivos de dicha determinación.

¿Qué dijo Alina Lozano sobre su separación de Jim Velásquez?

Aunque la actriz de Pedro el escamoso se mostró hermética en el video con el que se dio a conocer su separación, e incluso aseguró que no quería decir nada, en horas recientes rompió el silencio y se pronunció al respecto.

Según Alina Lozano, “desde hace tres años que, las 24 horas del día”, las comparte con Jim Velásquez y esto los llevó a darse un “respiro”. Y aunque se mostró preocupada con el futuro de la relación, pues es consciente de que su nueva realidad puede ser la antesala de una ruptura definitiva, también se mostró convencida del momento que quiere vivir.

“Confieso que no estamos hablando mucho, no por decisión mía sino porque él está compartiendo con su familia. Yo estoy bien y yo sé que él está bien, y he hablado con mi suegra y me dice: ‘Usted tranquila por allá que acá nosotros estamos con Jim, estamos contentos. Él está un poco con los ojitos tristes, pero usted no se preocupe’”, expresó la bogotana de 55 años.

La indirecta de Alina Lozano a Jim Velásquez

A pesar de haberse mostrado comprensiva y nostálgica en su declaración, la experimentada actriz compartió un mensaje que dio mucho de qué hablar, pues fue considerada por sus seguidores como una indirecta para Jim.

“Me perdí, amigos. No llegué a la Quinta Avenida. Hoy mi misión era llegar a la Quinta Avenida de New York y me perdí, pero si me embolato en la carrera Séptima de Bogotá y para encontrar la Quinta en Colombia me demoré, ¿por qué me sorprende no encontrar la Quinta Avenida en New York? (...) Pero si pierdo en las relaciones y pierdo en la vida, ¿soy una perdida o qué?”, fue el comentario de Alina Lozano que dividió opiniones y suscitó una gran cantidad de reacciones.