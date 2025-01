Amparo Grisales compartió nuevos detalles sobre su novio ¿Cómo lo conoció y dónde vive?

Amparo Grisales, icónica actriz y presentadora colombiana, sorprendió a sus seguidores al revelar nuevos detalles sobre su vida amorosa.

En una reciente entrevista, la estrella de Yo me llamo habló abiertamente sobre su novio y reavivó la curiosidad de muchos ¿Cómo lo conoció? y ¿dónde vive?, fueron algunas de las preguntas que ‘La Diva de Divas’ respondió al respecto.

¿Quién es el novio de Amparo Grisales?

En una entrevista con El Tiempo, la manizaleña de 68 aseguró que su compañero de vida es un empresario brasileño con quien, desde hace varios años, inició una relación amorosa.

“Hay amor en mi vida, sí. Estoy enamorada, pero ya el amor uno lo maneja de otra forma, o sea, ya uno no es tan obsesivo, ya disfruta los ratos en que uno esté con él, porque vive en otro país, Uruguay, aunque es brasileño, lo cual me fascina porque hablo perfecto portugués y viví en Brasil. Y entonces es una melodía hermosísima al corazón y al amor”, expresó inicialmente.

Amparo Grisales también dio a conocer que su novio vive en Uruguay, es 6 años menor que ella, alto, “guapísimo” y con el cabello largo y blanco. Además, aseguró que lo conoció durante una fiesta de Año Nuevo, cuando él se le acercó y se presentó.

“Quedé flechada y tenemos una relación muy linda porque nos vemos tan frecuentemente como se puede”, agregó ‘La Diva de Divas’.

De hecho, en un reciente episodio de Yo me llamo, Amparo Grisales habló sobre su vida en soledad y cómo aprendió a convivir consigo misma: “Hay gente que no conoce ni su cuerpo ni su mente, porque está siempre por fuera de ellos. Me he vuelto muy amiga de mi ser, de mí misma. Si uno no puede hacer eso, no puede amar a nadie”.

Un repaso por la carrera de Amparo Grisales

Es una actriz y modelo que nació el 19 de septiembre de 1956 en Manizales. Aunque su nombre completo es Amparo Grisales Patiño, en la cédula aparece como ‘Amparo Grisales de Tessarolo’ debido al matrimonio que tuvo con el pintor italiano Germán Tessarolo, cuando era una adolescente de 15 años.

En cuanto a su carrera actoral, destaca que ha participado en 14 películas y en más de 20 series y telenovelas, entre las cuales destacan títulos como los de Manuela, El gallo de oro, Tuyo es mi corazón, Los pecados de Inés de Hinojosa, En cuerpo ajeno, Las muñecas de la mafia, entre otras.

Amparo Grisales también incursionó en la música con su disco Seducción, y en la literatura con su libro Mi Cuerpo Consciente.