Amparo Grisales contradijo opinión de Manuel Turizo sobre su doble en ‘Yo me llamo’

El imitador de Manuel Turizo en Yo me llamo es uno de los participantes que mayor controversia ha generado en la décima temporada del programa. Su eliminación durante la etapa de audiciones generó una gran cantidad de críticas hacia el grupo de jurados, integrado por Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz.

Inclusive, el cantante original se pronunció a través de redes sociales y se opuso a la salida de su doble, quien es de Perú, advirtiendo que “sí se llama”.

Y aunque días después la producción de Yo me llamo le dio una segunda oportunidad al imitador de Manuel Turizo, tal parece que Amparo Grisales no está muy convencida con su permanencia en la competencia y por eso le envió un inesperado mensaje al artista real.

¿Qué le dijo Amparo Grisales al doble de Manuel Turizo?

El peruano reapareció en el templo de la imitación durante el capítulo 17 de Yo me llamo. Sin embargo, su presentación no convenció a ‘La Diva de Divas’, quien mostró serias dudas respecto a la continuidad del concursante.

“A mí me sigue faltando, me sigue faltando la voz...que sea más cerrada, a veces la pones muy brillante, ¿me entiendes?”, reiteró Amparo Grisales, quien fue una de las integrantes del jurado que eliminó al doble de Manuel Turizo en su audición.

En cuanto a las razones por las cuales considera que el joven no se parece del todo al cantante original, la manizaleña de 68 años mencionó: “No quiere decir que no te parezcas, pues tienes el color de la voz, pero a mí me sigue faltando esa cosa cerrada de Turizo. Yo sé que eso se lo arreglan en la escuela, pero lo digo de buena onda porque no llegan perfectos acá… aunque los fans se enloquecen y las redes sociales también”.

El mensaje de Amparo Grisales a Manuel Turizo

Luego de la presentación del peruano, ‘La Diva de Divas’ hizo unas preguntas para saber más sobre su vida. Fue entonces cuando abordó la opinión que el Turizo original compartió en redes sociales.

Así fue la conversación entre Amparo Grisales y ‘Yo me llamo Manuel Turizo: