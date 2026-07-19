Amparo Grisales: “La verdad de la vida que más me ha costado aceptar es la muerte”

Durante más de cuatro décadas de carrera, Amparo Grisales ha construido una imagen de fortaleza, disciplina y carácter. Sin embargo, cuando la conversación se aleja de los reflectores y de su papel como jurado de “Yo me llamo”, la actriz deja ver una faceta mucho más íntima. Entre reflexiones sobre la espiritualidad, la gratitud y el sentido de la vida, reconoce que hay una realidad con la que todavía no ha logrado hacer las paces: la muerte.

En el marco del lanzamiento de la undécima temporada del programa de imitadores de Caracol Televisión, Grisales habló con Vea, de El Espectador, sobre la filosofía que la ha acompañado desde niña y de cómo esa manera de entender la vida también ha marcado su permanencia en uno de los programas más exitosos de la televisión colombiana.

La única verdad que aún le cuesta aceptar

Aunque asegura que su camino espiritual comenzó desde muy joven y que hoy es el eje de su vida, Amparo admite que hay una verdad que todavía le resulta difícil aceptar: la muerte. No por miedo propio, sino por el dolor que representa perder a quienes ama.

“Curiosamente, la verdad de la vida que más me ha costado aceptar es la muerte, lo opuesto de la vida. No la quiero en mi vida porque se lleva lo más preciado, como a tu madre o a otros seres queridos. Pero, pues, es parte de la vida”, aseguró la jurado estrella de “Yo me llamo”.

Esa reflexión llevó la conversación hacia la espiritualidad que, según explica, ha acompañado su camino desde hace décadas. “Mi relación con Dios es lo más importante de mi vida, porque él habita dentro de nosotros. No hay que buscarlo afuera. Él está en cada célula que nos compone”, afirmó.

Para Amparo Grisales, esa convicción ha sido el soporte con el que ha enfrentado tanto los momentos difíciles como los buenos. Dice que procura comenzar y terminar cada día agradeciendo, convencida de que la espiritualidad no es un asunto ocasional, sino una forma permanente de vivir.

Una filosofía basada en la gratitud

Más que hablar de éxito o de metas, la manizaleña insiste en que su filosofía se resume en la gratitud. Durante la conversación con Vea explicó que esa visión ha guiado sus decisiones personales y profesionales durante décadas y que, incluso, cambió la forma en la que entiende la relación con Dios.

“Uno no debe pedirle como huérfano; uno debe pedirle como heredero de su reino. Tenemos acceso a todo lo que él nos da como hijos suyos, porque él es nuestro padre. Entonces somos herederos. No tenemos que pedir como huérfanos, sino como herederos. La ley es no pedir, sino agradecer siempre. Yo no me puedo despertar sin darle las gracias a él, ni me puedo acostar sin agradecerle por el día”, explicó.

Inclusive, cuando habla de su papel como jurado de “Yo me llamo”, Grisales vuelve a mencionar la importancia de su camino espiritual, aunque aclara que las decisiones frente a los participantes no dependen únicamente de la emoción. Para ella, la objetividad, el estudio y la preparación son fundamentales a la hora de evaluar a cada imitador.

“No me dejo llevar. Lógicamente hay que ser muy objetivos. Como estudio mucho y sé que soy muy profesional, hay que estudiar a cada cantante. Mucha gente no lo cree, pero yo estudio música desde que estaba pequeña en Bellas Artes y he seguido aprendiendo con maestros maravillosos desde que me llamaron para la primera temporada. Siempre estoy al día y estudio mucho a cada personaje para poderles dar herramientas que les permitan evolucionar”. agregó.

El regreso de “Yo me llamo”

El regreso de “Yo me llamo” será uno de los grandes acontecimientos de la televisión colombiana en los próximos días. La undécima temporada del formato de Caracol Televisión se estrenará el próximo 21 de julio a las 8:00 p. m., con Amparo Grisales y César Escola nuevamente en el jurado, y la llegada de Elder Dayán Díaz a la mesa de evaluación. Además, esta edición tendrá el regreso de Aurelio Cheveroni y una nueva entrega de “Yo me llamo Mini”.

Para Amparo Grisales, una de las razones por las que el programa sigue vigente después de más de una década es su capacidad para renovarse con nuevos artistas, géneros y participantes, incluso provenientes de otros países. Sin embargo, cuando habla de su propia permanencia en el formato, vuelve al punto de partida: su espiritualidad.

“Son frecuencias de amor. Es inexplicable, pero también explicable, porque se ha hecho con mucho amor. De lo que más le doy gracias a Dios es de estar en Yo me llamo ya durante once temporadas, porque él me ha puesto ahí y me sostiene ahí. Las puertas que Dios abre no las cierra nadie. Para mí es un regalo de vida espectacular”, aseveró.

Con el regreso de “Yo me llamo” y una nueva temporada en la que volverá a acompañar a los imitadores desde la mesa del jurado, Amparo Grisales mantiene la misma mirada con la que ha construido su camino: una mezcla de preparación, gratitud y espiritualidad. Para ella, cada experiencia hace parte de un propósito mayor, aunque reconoce que hay una realidad que, incluso con los años y las certezas que ha encontrado, todavía le cuesta aceptar: la muerte.

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