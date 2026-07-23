Amparo Grisales reveló en Yo me llamo detalles de su romance con Chayanne: “Lo dejé escapar”

El segundo capítulo de la temporada 11 de ‘Yo me llamo’, emitido este miércoles 22 de julio por Caracol Televisión, dejó uno de esos momentos que suelen trascender las presentaciones de los imitadores. Durante la audición del doble de Chayanne, Amparo Grisales volvió a sorprender al hablar de un episodio de su vida sentimental y reveló nuevos detalles del romance que, según contó, sostuvo hace varios años con el cantante puertorriqueño.

No es la primera vez que la jurado hace referencia a esa historia. De hecho, durante una edición anterior del programa ya había confesado que vivió un romance con el intérprete de ‘Torero’, cuando él “estaba más chiquito”, revelación que en ese momento tomó por sorpresa a sus compañeros de mesa. Sin embargo, en esta ocasión amplió el relato y compartió aspectos que hasta ahora no había mencionado públicamente.

¿Qué dijo Amparo Grisales sobre Chayanne en ‘Yo me llamo’?

Todo comenzó cuando el imitador de Chayanne llegó al escenario, provocando comentarios entre los jurados. Fue entonces cuando ‘La Diva de Divas’ recordó el acercamiento que tuvo con el artista y confesó que, con el paso de los años, ese episodio se convirtió en uno de los arrepentimientos de su vida amorosa.

“Esta es una de las arrepentidas que yo me he dado en la vida, de que lo tuve tan cerca y yo me le escapé... Mis amigas no me lo perdonan”, comentó la jurado de ‘Yo me llamo’ entre risas, dejando ver que todavía recuerda con cariño aquella experiencia.

A continuación, Amparo Grisales aclaró que ya no existe ninguna posibilidad de retomar ese vínculo, pues el cantante formó una familia hace varios años: “No, ya no, él ya está casado (...) Cuando yo lo conocí, fue una locura: besitos fueron y vinieron, pero yo tenía 37 años, venía de España (...) Hoy en día ya no, hoy en día me lo ponen enfrente y papito....”.

Tras esa confesión, la manizaleña de 69 años explicó qué fue lo que la llevó a tomar distancia del artista en aquel momento. Según relató, la diferencia de edad influyó en su decisión, pues consideraba que Chayanne era demasiado joven para ella.

“Yo tenía 37 años, él tenía creo que 26 o 27. En esa época, pues, uno lo ve como muy chiquito; hoy en día, no, ya nos vemos parecidos”, afirmó entre risas.

Con esas declaraciones, Amparo Grisales no solo retomó una historia que ya había mencionado años atrás, sino que añadió nuevos detalles sobre cómo fue ese acercamiento y las razones por las que decidió no continuar una relación que, según admitió, hoy recuerda como una oportunidad que dejó pasar.

“Esa es una de las arrepentidas que tengo en la vida, creo que la única. Lo tuve tan cerca y nada, yo me le escapé. Mis amigas no me lo perdonan (...) Estuvimos como noviecitos jovencitos. Delicioso, pero no más. Lo dejé escapar”, concluyó.

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