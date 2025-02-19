Ana del Castillo está embarazada. Así confirmó la noticia: “Nada es casualidad”

Hace unas horas, Ana del Castillo llamó la atención de sus seguidores tras hacer una publicación en sus redes sociales en la que pedía respeto y compartía un mensaje que muchos interpretaron como una señal de que estaba pasando por un momento personal complicado. “Estoy pasando por una tormenta que me ha golpeado emocionalmente más de lo que muchos imaginan. Y en este momento lo único que pido es respeto, empatía y un poco de humanidad. Antes de juzgar, señalar, atacar o escribir algo para hacer daño, recuerden que nunca sabemos realmente lo que otra persona está soportando en silencio”.

Ana del Castillo confirmó que se convertirá en mamá

Después de unas horas, la artista de vallenato de 27 decidió aclarar las especulaciones de una forma que nadie esperaba. A través de sus redes sociales, compartió la noticia de que está esperando a su primer hijo, y afirmó que esto representa la realización de uno de sus más grandes sueños. “Érase una vez una muchacha que soñaba con ser Mamá. Un sueño gigante que solo DIOS podía cumplir”.

Con su característico sentido del humor, la artista compartió una curiosa creencia popular que ha estado circulando durante años en Valledupar sobre el fallecido cantante Diomedes Díaz y que tiene que ver con las mujeres embarazadas: “...y tampoco imaginó que en Valledupar tenían su propia teoría: “Oye, peláaaaaa, no te sientes al lado de Diomedes que vai a quedá preñá. Y SI, estoy PREÑÁ”.

La cantante compartió el anuncio junto a unas fotos que reflejan su alegría por esta nueva etapa en su vida: “Entendí algo hermoso, todo obra para bien y nada es casualidad. Gracias JESUCRISTO por permitirme este momento. Todo tiene un propósito. TE AMO niñ@”.

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Aunque la artista aún no ha compartido muchos detalles sobre su embarazo, como cuántas semanas tiene o si será niño o niña, con su anunció mostró que está viviendo uno de los momentos más significativos de su vida personal. Fiel a su estilo, Ana concluyó su publicación haciendo alusión una vez más a la historia de Diomedes Díaz. “Si van a visitar a Diome siéntense bajo su propia responsabilidad JAJAJAJAJAJ💋💋💋 con mucho gusto”.

Sus seguidores le han dejado mensajes felicitándola por esta nueva etapa que comienza como mamá primeriza: “qué bendición”, “DIOS decide que eres nuevo ser para ese nuevo ser que te dará todo lo que a tu vida hoy le hace falta”, “un hijo siempre será una bendición, Dios te ilumine en esta nueva etapa bendiciones y más bendiciones”, “Dios te bendiga grandemente en esta nueva etapa”.