Ana del Castillo mostró su barriguita de embarazo. Video

Esta semana, Ana del Castillo sorprendió al confirmar que está embarazada. La cantante de vallenato hizo una publicación en su cuenta de Instagram expresando su felicidad al cumplir su sueño de ser madre.

“Érase una vez una muchacha que soñaba con ser mamá, un sueño gigante que solo DIOS podía cumplir”, escribió en su post que tiene más de 447 mil ikes. Además, comentó que esta experiencia le ha enseñado que “todo obra para bien y nada es casualidad”.

Para confirmar la noticia, la vallenatera publicó algunas fotos junto a la estatua de Diomedes Díaz, que se encuentra en Valledupar. Además, recordó una creencia popular que, en tono de broma, dice que sentarse al lado de la figura del ‘Cacique de La Junta’ podría traer consigo un embarazo.

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El anuncio generó todo tipo de reacciones, sobre todo porque el día anterior, la cantante había encendido alarmas con varios mensajes en sus redes sociales. La artista compartió que estaba pasando por un momento complicado emocionalmente y pidió un respeto y empatía, además de manifestar su preocupación por su seguridad. Esta situación llevó a su amiga Andrea Valdiri a hacerle una visita en plena madrugada, después de no poder contactarla.

Primeras imágenes de Ana del Castillo embarazada

Este viernes, la artista volvió a llamar la atención de sus fanáticos en redes sociales al compartir un video en sus historias de Instagram, donde mostró por primera vez su barriguita de embarazo. En la grabación, Ana se muestra frente a la cámara en modo selfie, luciendo ropa deportiva y mostrando con orgullo los cambios que su cuerpo está experimentando en esta nueva etapa. La cantante acompañó el momento con su canción A mí me gustas tú.

Aunque la intérprete vallenata no ha revelado públicamente cuántas semanas de embarazo tiene, esta reciente publicación permitió a sus seguidores verla disfrutando de sus primeras semanas de gestación y de la alegría que le ha traído la noticia. Hasta ahora, la artista de 27 años tampoco ha confirmado si espera un niño o una niña, ni ha compartido otros detalles sobre la llegada de su primer hijo.

Sus amigos y seguidores le han dejado mensajes felicitándola por esta nueva etapa que comienza y deseándole muchos éxitos: “Dios te acompaña siempre. Felicitaciones, llegó el momento más lindo de tu vida, disfrútatelo”, “lo que se vienen son bendiciones”, “te quiero y te deseo lo más lindo del mundo, para ti y para tu bebé”, “una mamá fantástica, autentica y muy divertida. Ese bebo va a ser muy feliz y muy amado”, “Dios bendiga tu embarazo y esta nueva etapa en tu vida ilumine tu vida”, “Dios te bendiga grandemente en esta nueva etapa”.