Ana María Arango: las producciones que marcaron la carrera de la actriz colombiana

La actriz colombiana Ana María Arango falleció el jueves 8 de octubre de 2026, a los 76 años. La noticia fue confirmada por su representante, Mónica Forero, quien compartió un mensaje de despedida en redes sociales y recordó tanto su faceta personal como su trayectoria artística. Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de su muerte.

Con más de cinco décadas de trabajo en la televisión, el cine y el teatro, Arango participó en producciones que hicieron parte de distintas etapas de la ficción nacional. Su nombre es recordado por personajes como María Elvira, de ‘Vuelo secreto’; doña Matilde, de ‘Francisco el matemático’, y Gertrudis, de ‘La Pola’. También hizo parte de películas y producciones más recientes, en una carrera que se extendió hasta sus últimos años.

Ana María Arango: un repaso por su carrera y sus papeles más recordados

Uno de los primeros títulos destacados de su trayectoria televisiva fue ‘La casa de las dos palmas‘, producción de 1991 basada en la novela homónima de Manuel Mejía Vallejo. En esta historia interpretó a Gertrudis Pajares, en una historia que abordaba los conflictos de una familia antioqueña y los cambios sociales de la época.

En los años noventa también hizo parte de ‘Vuelo secreto’, comedia en la que interpretó a María Elvira entre 1992 y 1998. La serie retrataba las situaciones cotidianas de los trabajadores de una empresa y se convirtió en uno de los títulos reconocidos de la televisión colombiana de esa década. En 1997, Arango participó en ‘La mujer del presidente‘, producción de suspenso en la que interpretó a Emperatriz Serrano de Buendía.

Con el cambio de siglo, Ana María Arango continuó vinculada a producciones de amplia audiencia. Entre 2001 y 2003 interpretó a doña Matilde, viuda de López, en ‘Francisco el matemático’, una serie centrada en las experiencias de estudiantes de bachillerato y sus conflictos familiares y escolares.

En 2007 también participó en ‘Hasta que la plata nos separe‘, comedia escrita por Fernando Gaitán, en la que encarnó a Leonor Rengifo de Méndez, madre del protagonista Rafael Méndez. Años después, en 2010, se sumó al elenco de ‘La Pola’, producción histórica inspirada en la vida de Policarpa Salavarrieta, donde interpretó a Gertrudis.

Su recorrido por la televisión incluyó otros títulos como ‘Amor sincero‘, ‘La suegra‘, ‘El tesoro‘, ‘Un bandido honrado‘ y ‘La nieta elegida‘. En esta última, emitida por RCN entre 2021 y 2022, interpretó a Perpetua Bautista. También participó en ‘Lala’s Spa‘ y ‘Dejémonos de Vargas‘, entre otras producciones.

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Foto: Instagram

También trabajó en cine y teatro

La carrera de Ana María Arango no se limitó a la televisión. En cine participó en películas como ‘María Cano‘ (1990), dirigida por Camila Loboguerrero; ‘La pena máxima‘ (2001), de Dago García, y ‘Retratos en un mar de mentiras‘ (2010), de Carlos Gaviria. Su filmografía también incluye ‘Nochebuena‘, ‘El arriero‘, ‘La pachanga‘ y ‘El baño‘.

Entre sus trabajos más recientes figura ‘Quiero que me mantengan‘ (2024), dirigida por Harold Trompetero. Además, interpretó a la tía Yoli en ‘Las mujeres de mi casa‘, película de David Herrera del 2026.

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Antes de consolidar su presencia en la pantalla, Ana María Arango hizo parte del grupo de teatro de la Universidad de los Andes y de la compañía Acto Latino. También amplió su formación en México, donde tomó clases con el director Héctor Mendoza, y en Francia, donde estudió cine y teatro en la Universidad de Vincennes. Su trayectoria escénica incluyó montajes como ‘La casa de Bernarda Alba‘, ‘Jardín de otoño‘ y ‘La excepción y la regla‘.

Con participaciones en series, telenovelas, películas y obras teatrales, Ana María Arango construyó una carrera de más de 50 años en la actuación colombiana, una industria que ahora lamenta su partida.

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