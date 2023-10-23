Ana María Estupiñán mostró por primera vez el rostro de su hijo de siete meses

Ana María Estupiñán, recordada por su participación en producciones como La pola, La niña, Amar y vivir y Rigo, ha compartido con sus seguidores a través de sus redes sociales y en diferentes entrevistas cómo ha sido su experiencia en esta nueva etapa, que experimenta por primera vez, y los cambios que la llegada de Emanuel, su primer hijo, ha traído a su vida.

El niño nació el 12 de febrero de este año y, desde entonces, la artista de 34 años había mantenido en privado su rostro. En las fotografías que publicaba, solía mostrar al bebé de espalda o simplemente tapaba su rostro. No obstante, en las últimas horas lo presentó públicamente.

Ana María Estupiñán presentó en redes a su hijo Emanuel

La actriz, su esposo y su bebé fueron portada de la Revista 15 minutos, donde, de manera oficial, mostraron el rostro del bebé y lo presentaron al mundo del entretenimiento. “El parto no salió como lo habían imaginado, pero el inesperado giro terminó marcando el comienzo de una etapa que hoy viven con plenitud. Ana María y Mattias también hablan de los retos que han enfrentado como pareja, el espacio que se convirtió en refugio para la actriz y sus deseos para el futuro de su hijo”, menciona el citado medio en su post de Instagram.

En los comentarios, los internautas han elogiado el hogar que la artista ha formado junto a su esposo y su bebé: “Que Dios bendiga a tu familia con mucho amor y salud. El bebé es hermoso”, “lindo bebé”, “qué divina esta familia”, “hermoso Emanuel DIOS lo bendiga siempre”, “felicitaciones”, “Dios los bendiga infinitamente”, “muy bello”, “divino”, “qué hermosura de bebé”, “es el clon de Mattías”.

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Ana María Estupiñán y su nueva faceta como mamá

La maternidad era una etapa que Ana María Estupiñán había estado esperando con mucha emoción por varios años. Antes de que Emanuel naciera, la actriz compartió su experiencia en el embarazo y se refirió a las emociones y temores que la acompañaron en ese camino. Durante esos meses, incluso compartió algunos momentos de incertidumbre, como los episodios de sangrado que sufrió mientras estaba fuera de Colombia, lo que la llevó a buscar atención médica en Estados Unidos y Bahamas. “Tuve un sangrado al día siguiente que llegué. Yo me levanté sangrando y fue el pánico más horrible de mi vida. Me tocó ir a urgencias, pero gracias a Dios nuestro seguro cubre cuando estamos por fuera”, contó hace unos meses en Sinceramente Cris.

Luego, durante un viaje con sus hermanas en un crucero, volvió a experimentar otra situación complicada. “Ahí sí que fue peor y creo que eso es lo más aterrador que he vivido en toda mi vida. Me dio un ataque de pánico en el que temblaba y mis hermanas trataban de calmarme, pero yo no podía. Además, sentía que me faltaba el aire y no sabía qué hacer. Entonces cuando llegué a Nasáu me tocó ir a una clínica, pero no se trató de nada malo con el bebé”.