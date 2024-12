Ana Sofía Henao: de las portadas de cuadernos al trabajo social: “me hace feliz”

El nombre de Ana Sofía Henao evoca recuerdos de la juventud de muchos, quienes crecieron viéndola en las portadas de los cuadernos, hace más de dos décadas. Su rostro, que acompañó a miles de niños y jóvenes en las clases, hoy se asocia con causas como la protección del medio ambiente y el empoderamiento comunitario.

¿A qué se dedica actualmente Ana Sofía Henao?

Ana Sofía Henao ha demostrado que la verdadera belleza trasciende lo físico. Con una auténtica pasión por el medio ambiente y el trabajo social, ha convertido su influencia en una plataforma para promover cambios positivos en el mundo.

La modelo paisa ha fusionado su carrera en el modelaje con su compromiso hacia la sostenibilidad y la comunidad, inspirando a miles de personas. Desde niña, Ana Sofía mostró una profunda conexión con la naturaleza, en parte influenciada por su padre, quien era geólogo. Su trayectoria en el modelaje le permitió reconocer el poder de su voz y la necesidad de usarla para crear conciencia sobre el trabajo social.

“Hago parte de GreenSouls, un colectivo de personas que trabajamos por el medio ambiente, la liberación y el cuidado de las especies, la siembra de corales, la siembra de manglar, las guarderías con corales, el trabajo con la comunidad, los niños, las madres cabeza de hogar, con los recicladores, todo en pro de la sostenibilidad”, dijo en entrevista con Vea.

La decisión de dedicar parte de su tiempo y recursos a estas causas ha sido elogiada por sus seguidores, quienes valoran su autenticidad y su compromiso por hacer del mundo un mundo mejor.

“Este medio como modelo me dio a entender que el trabajo social es muy importante, y que usar mi voz para llegar a más personas y crear conciencia con pequeñas acciones y lograr grandes cambios por el futuro de nuestro planeta y de nuestras familias, es muy importante. Nadie ama lo que no conoce, más que concientizar es inspirar. Creo que es casi una adicción, un vicio, entender que haces parte de un todo, que puedes cambiar el mundo con acciones muy pequeñas, sin juzgar, sin ser radical”, aseguró.

“Voy a ser modelo hasta que esté viejita”, dijo Ana Sofía Henao

A pesar de su dedicación al cuidado medio ambiente, Henao ha continuado con su carrera en el modelaje. No obstante, ha encontrado la manera de combinar su amor por la moda con su activismo ecológico, mostrando que se puede ser una figura influyente en la industria de la moda y, al mismo tiempo, fomentar prácticas sostenibles.

“Yo entendí que estar en el negocio de la publicidad y ser modelo es lo que a mí me hace feliz. Yo digo que voy a ser modelo hasta que esté viejita porque me apasiona, lo disfruto, sigo trabajando en este tema, entonces le estoy sumando más deberes a esta versión de Ana Sofía, para mí es ganador y muy inspirador, porque mi vida ha cambiado, ahora que soy mamá, empresaria, emprendedora, escritora, la verdad le sumo cada vez más y más actividades a esta labor, pero ha sido un cambio muy positivo, porque entendí que usar mi voz para inspirar y conectar lo que se hace, cómo lo podemos hacer, para no juzgar, sino todo lo contrario, hacer que cada vez más personas se puedan unir a esto, es lindo. Yo creo que usar las redes sociales para algo positivo también es fundamental. No voy a dejar de hablar jamás de moda porque me encanta, porque es a lo que me dedico también, pero también puedo hablar del medio ambiente, del cuidado, del trabajo social, mejor dicho, podemos inspirar”.

¿Cuál es el secreto de Ana Sofía Henao para conservarse igual que hace 20 años?

Ana Sofía siempre ha sido admirada por su belleza. Aunque han pasado los años, sus seguidores afirman que continúa igual, o incluso más linda que en esa época. En Vea aprovechamos y le preguntamos al respecto:

“Ninguno (secreto) que no se pueda contar, yo soy feliz, tal cual van pasando los años, asumir también que van pasando los años y es inevitable envejecer, que vayan pasando procesos en la vida físicos, espirituales, yo creo que ese es el secreto, tomarse todo con calma, recibir los cambios con amor y a nivel físico, cremitas, protección solar, siento que de pronto no ser tan agresivos con esas cosas que nos hacemos en la cara y en el cuerpo, sino procesos más tranquilos, no tan invasivos, cuidarse del sol, las rutinas porque hacen parte no solo de ponernos algo que nos haga bien sino de entregarnos amor propio, aceptarnos tal cual somos. Vivir feliz y tranquila en la vida, el amor es la clave, la empatía, vivir con todo lo bonito que nos traiga la vida y Dios, y agradecer mucho, porque entre uno más agradece más recibe”, aseguró la modelo paisa, quien actualmente tiene 42 años.