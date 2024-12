¿Anamar del ‘Desafío’ tiene nuevo novio luego de terminar con Renzo?

El pasado 9 de diciembre, Ana María Restrepo, mejor conocida como Anamar, se volvió tendencia en redes sociales luego de asegurar que, supuestamente, Renzo Meneses, a quien conoció en el Desafío 2024, la maltrató no solo físicamente, sino también emocionalmente.

La deportista mostró fotografías donde se evidenciaron unos hematomas que tenía en su cuerpo, al parecer, causados por el exparticipante del reality deportivo de Caracol Televisión. Días después, Renzo publicó un comunicado donde afirmaba, en pocas palabras, que las cosas no eran como su expareja estaba diciendo; sin embargo, aseguró que, de ser llamado por las autoridades, daría su versión de los hechos.

¿Qué pasó con Anamar del ‘Desafío’?

Además de acusar al también modelo de maltrato, Anamar afirmó que, supuestamente, él le había sido infiel con Karen Candia, una de las finalistas del concurso. Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha confirmado o desmentido esa información.

Semanas después de lo ocurrido, Anamar reapareció en sus redes donde se ha mostrado sonriente, disfrutando de momentos especiales con sus amigos más cercanos.

Recientemente, publicó un video en su cuenta de TikTok que generó revuelo entre sus seguidores, pues, al parecer, la deportista estaría dando a entender, que está en una nueva relación amorosa.

“Cuando vuelves a estar soltera y ves en tus historias un corazoncito del baby”, escribió mientras se mostraba cantando el tema Hola, que dice. “Qué hubo baby, hace tiempo no te veía”.

Los comentarios no se han hecho esperar, algunos de los internautas afirman que la deportista está nuevamente enamorada: “ya se le pasó el mal de amor”, “ya dejó el show, debe tener otro novio”, “¿cuál era la lloradera?”, “pareciera una indirecta para alguien”, “se nota que está feliz”, “ya superó a Renzo”, “ya se le acabó la tristeza por Renzo”, “ya llegó otro que la hizo sonreír”, son algunos de los comentarios que le dejaron en la publicación que cuenta con más de 18 mil likes”.

Por ahora, la modelo no se ha referido al respecto, aunque sí ha enviado algunas indirectas, al parecer, a Karen. Una de ellas dice: “el tiempo solito de demostrará por qué no puedes construir un castillo con las lágrimas de otra mujer”. Otra supuesta indirecta dice: “sean egoístas porque a la gente no le importa dejarnos con el alma rota”.