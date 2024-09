André Rieu vive en un castillo. Estuvimos en el hogar del ‘rey del vals’

André Rieu y su orquesta, la Johan Strauss, están a unos días de presentarse en Colombia. El 18, 19, 20 y 21 de septiembre, en el Movistar Arena, su público podrá disfrutar de su música.

André Rieu nació en Maastricht, Países Bajos, el 1 de octubre de 1949. A los 5 años comenzó a tomar clases de piano, aunque su profesor no era de su agrado, algo que no sucedía con su maestra de violín, que tenía 18 años y que le encantaba, era algo así, como su primer amor. Esas horas de estudio no tenían otro escenario que un castillo, que años después, sería suyo.

Un día, caminando con Marjorie Kochmann, su esposa, por Maastricht, su ciudad, donde vive, le dijo, “algún día voy a comprar ese castillo”. La madre de Pierre y Marc le contestó “bueno, vas a tener que vender muchos CD´S para poder comprarlo”.

1/8 El castillo del músico neerlandés está ubicado sobre una colina. Fotografía por: Foto: Marcel van Hoorn - Foto: Marcel van Hoorn 2/8 Desde el castillo de André Rieu se puede apreciar la iglesia de St Pieter. Fotografía por: Foto: Marcel van Hoorn - Foto: Marcel van Hoorn 3/8 Los admiradores de André Rieu tienen la oportunidad de conocer el castillo. En el paquete VIP, junto con la entrada al concierto, se ofrecen dos opciones: estar en backstage o tener una visita al lugar donde vive el artista. Pierre, hijo del musico, está al frente de esta experiencia.CASTILLO ANDRE RIEU Fotografía por: Foto: Marcel van Hoorn - Foto: Marcel van Hoorn 4/8 Las renovaciones y cada detalle de decoración es supervisado directamente por Rieu. Este comedor es perfecto para tomar un café con su equipo de trabajo. Fotografía por: Foto: Marcel van Hoorn - Foto: Marcel van Hoorn 5/8 Esta es su sala de reuniones. André, quien siempre está informado de todos los asuntos de su trabajo y su castillo, se sienta a la cabeza. Fotografía por: Foto: Marcel van Hoorn - Foto: Marcel van Hoorn 6/8 El castillo de André Rieu fue construido en el siglo XIV. El artista lo adquirió en el 2000. Fotografía por: Foto: Marcel van Hoorn - Martha Beltran 7/8 El invernadero es el lugar favorito de André Rieu, “es muy relajante”, dice. Fotografía por: Foto: Marcel van Hoorn - Foto: Marcel van Hoorn 8/8 La estatua de D´Artagnan está ubicada en la parte más antigua de la casa. El conde, que murió en el sitio de Maastricht, tomó su último desayuno en el lugar. Fotografía por: Foto: Marcel van Hoorn - Martha Beltran Fotografía por: Foto: Marcel van Hoorn - Foto: Marcel van Hoorn El castillo del músico neerlandés está ubicado sobre una colina.

André Rieu, un castillo paso a paso

André Rieu hizo su sueño realidad, y compró el castillo en tres etapas, la primera de ellas, en el 2000. “Era un gran fan de los cómics de Tintín cuando era niño, y el Capitán Haddock vive en un castillo”, le contó el artista a Vea. La renovación del sitio comenzó desde el momento de la compra y continúa hoy. André sueña, crea y supervisa todo. No es fácil y resulta costoso, “está hecho de Mergel, una piedra que es muy blanda, de la zona donde vivo. Necesita muchos cuidados”.

El castillo de André Rieu tiene 27 habitaciones y está conformado por varias propiedades, que se utilizan como oficinas, parte privada y para servicio de personal del equipo. En el sitio se ve su mano, su estilo en todas partes, elige todos los elementos de decoración, es definitivamente, según quienes lo conocen, ´estilo Rieu´.

En el castillo que siempre soñó y en la ciudad de sus afectos, André pasa los mejores momentos. Tranquilo y sencillo, disfrutando de su privacidad, aprovecha para dar paseos por la propiedad, trabajar en su música, relajarse en su invernadero y compartir con los suyos. Le encanta cocinar, y con cierta regularidad prepara ciertos platillos, en especial pasteles, puede escoger, pues el lugar posee dos cocinas, aunque habitualmente lo hace en la más moderna. En el lugar no pueden faltar esos objetos que le recuerdan momentos gratos y están muy cercanos a su corazón, por ejemplo, los trofeos y reconocimientos que ha recibido durante su carrera y que reposan en una vitrina de su sala, o el cuadro que pintó su hijo Marc, que adorna otra de las estancias. En el lugar también se pueden apreciar dos pinturas, de André y Marge, que tienen una anécdota: un admirador del artista le preguntó si podía pintarlo. El músico aceptó, con la condición de que fuera con su esposa, quien no posó, pues la obra de arte fue creada con base en una fotografía.

En una de las salas, dispuestas para la visita de los admiradores del artista, se pueden apreciar dos pinturas de Rieu y de Marjorie, su esposa, además de una figura del neozelandés con su traje de gala. En otro espacio se aprecia la cocina donde D´Artagnan tomó su último desayuno. Hablando de recuerdos invaluables, en la pared de un salón contiguo cuelga una pintura hecha por Marc, hijo del músico. Fotografía por: Getty Images

El sitio está en permanente renovación, y cuando los admiradores de Rieu lo visitan, en medio de un tour, siempre encuentran detalles muy significativos sobre su carrera: varios vestidos de las integrantes de la orquesta y una imagen de André, con su traje de gala, son algunas de las sorpresas que los esperan.