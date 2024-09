André Rieu y Emma Kok de concierto en Bogotá: “Los sueños se hacen realidad”

En los conciertos de André Rieu en Colombia, el 18, 19 y 20 de septiembre, en el Movistar Arena, en medio de la gira André Rieu´s World Tour, los espectadores podrán apreciar el impresionante talento de una adolescente de 16 años, nacida en Maastrich, Países Bajos. Se trata de Emma Kok, quien no solo sobresale por su voz, sino por su fuerza a la hora de lidiar con una enfermedad que sufre hace 6 años.

A Emma Kok la define la música, que la rodea desde que nació, pues Vico y Nathalie, sus padres, son músicos. En 2021, con Warrior, de Demi Lovato, la pequeña intérprete de 13 años hizo que los coach de The Voice Kids Neetherlands, Ali B, Sanne Hans, Snelle e Ilse DeLange voltearan sus sillas durante su audición a ciegas. La pequeña artista, que integró el team de Ali B, llegó a la final, y con una impecable interpretación de This is me, de Keala Settle, obtuvo el primer lugar. Y siguió la racha ganadora, pues en el 2023 se convirtió en la ganadora de Ministars, programa de talentos en Países Bajos. Ganó 25 mil euros, que invirtió en crear Gastrostars, una fundación que está ligada a su vida.

Emma Kok tiene 16 años, ganó 'La Voz Kids Netherlands' y 'Ministars'. Fotografía por: Getty Images

¿Qué enfermedad tiene Emma Kok?

Detrás de la dulce adolescente con una voz prodigiosa, hay una historia de lucha. “22 horas del día estoy conectada a dos bombas de alimentación”, dice Emma Kok, quien desde los 10 años fue diagnosticada con gastroparesia, una enfermedad que no permite el adecuado movimiento de los músculos del estómago. Ese movimiento, que es espontáneo, se vuelve lento o simplemente, inexistente. Su día a día incluye muchos cuidados y una dieta muy estricta. “Debido a mi enfermedad, solo puedo comer las cantidades más pequeñas. Un poco de salsa de manzana y dos veces al día media galleta de arroz media galleta de arroz con almíbar”, cuenta en su sitio web. Entre los síntomas de este padecimiento están las náuseas, el vómito y el dolor abdominal. Las largas caminatas o la simple ida al colegio son asuntos muy complicados para ella. “Mi bolso es demasiado pesado con dos bombas de alimentación para montar en bicicleta”, cuenta. Su fuerza está en su arte y en el compromiso que tiene para ayudar a otros.

André Rieu y Emma Kok de concierto en Bogotá: “Los sueños se hacen realidad” Emma Kok, cantante neerlandesa de 16 años, cantará en los conciertos de André Rieu en Colombia. La ganadora de La Voz Kids en Países Bajos sufre una extraña enfermedad. 🎻🎤 Publicada por Revista Vea en Lunes, 9 de sep. de 2024

“Sigan sus sueños”: el mensaje de Emma Kok

“Cuando estoy en un escenario, es donde se que mi sueño se hace realidad, entonces me siento muy especial”, nos dice Emma antes de subir al escenario, en la plaza Vrijthof, en Maastricht. Viene vestida de manera informal, con morral, cola de caballo, pero instantes después aparece ataviada con un impresionante traje azul oscuro, lista para generar, con su voz, emociones en el público, que llega a las lágrimas. En ese mismo lugar, en agosto del 2023, subió por primera vez al escenario, invitada por André Rieu, quien, impresionado por su talento, lo compartió con su público. Después de una emocionante introducción. El video de su interpretación de Voilà, de Bárbara Previn, se hizo viral en YouTube, con más de 50 millones de visualizaciones. El violinista la integró a su grupo, y con él ha podido llevar su mensaje al mundo. Emma Kok, que estará en Colombia por primera vez para presentarse en el Movistar Arena con André Rieu, es la imagen de los sueños que se hacen realidad. Desde Gastrostars, desde el escenario, en el día a día, la artista neerlandesa levanta su voz: “El mensaje que les puedo dar es que sigan sus sueños y sus metas: tienen que seguir sus metas y así se pueden volver realidad”.

Emma Kok transmite su felicidad al público que llora de emoción y deja que la vida la sorprenda. “Ahora mismo estoy en tour, es asombroso. Y luego no lo sé, no lo he pensado. Vamos a ver qué pasa en el futuro”.