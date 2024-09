Andrea Bocceli recordó cómo quedó ciego y cuál fue el peor momento de su vida

Las vidas de los virtuosos del arte que han alcanzado la cúspide, siempre llaman la atención de quienes los admiran. Muchas de ellas se convierten en inspiración para otros. Ese es el caso de Andrea Bocceli, el gran tenor italiano. En el Festival de Cine de Toronto se mostró justamente que el músico una historia ejemplar, con el estreno de Andrea Bocceli, Yo creo, en inglés Andrea Bocelli: Because I Believe el documental que revela pasajes inéditos de su existencia . Naturalmente, su ceguera ocupa un lugar preponderante.

En el material, Bocceli cuenta que de niño podía ver, aunque no con perfección, y recuerda lo que percibió con sus ojos. “Cuando era niño, me consideraban extremadamente miope”, cuenta el cantante en una de las escenas del documental. Y agrega: “Podía ver todo, pero de cerca. Recuerdo muy bien el mundo que veía en ese entonces. Los colores, las texturas. Todo. ¿Cómo podría olvidar esos recuerdos?”.

Andrea Bocceli sufrió 13 operaciones y un desafortunado accidente

El músico fue intervenido quirúrgicamente de niño en varias ocasiones, ya que sufría de un delicado mal. “Mi hermano Andrea, de 3 años y medio, fue operado 13 veces en Turín por un glaucoma congénito”, cuenta Alberto su hermano. Por supuesto, esto significó “Una tortura”.

También te puede interesar: Murió cantante a los 19 años. Fue brutalmente atropellada

A los 7 años comenzó a estudiar en un internado con alumnos que tenían discapacidad visual y allí vivió una época dura y triste. “Solamente venía a casa en vacaciones y durante el año lectivo, íbamos a visitarlo una vez al mes”, contó su hermano, mientras que Andrea recuerda: “Fue el peor momento de mi vida”.

La ceguera para Bocceli llegó en ese mismo lugar debido a un desafortunado incidente que sufrió a sus 12 años. “En el internado, solíamos jugar al fútbol y un día me tocó ir al arco. No sé por qué, porque yo no había atajado nunca”, contó el artista. “Y, claramente, esa fue la primera y única vez que me tocó ser arquero en toda mi vida. La pelota me golpeó en la cara y, a raíz del golpe, tuve una hemorragia... El resto es historia”.

Ya el mismo artista había mencionado en entrevistas anteriores que su madre fue vital para que él no sintiera compasión de sí mismo y en lugar de ello, mantuviera una actitud positiva y fuerte. Lo enseñó a ser valiente. “Mi madre tenía miedo de que yo no pudiese valerme por mí mismo. Y es por eso que trabajó muy duro para darme tranquilidad y estabilidad”.

Andrea Bocceli sufrió de pánico escénico

El material recién estrenado también aborda el pánico escénico que aquejaba al artista en sus inicios y cómo poco a poco, lo superó. “Sufrí pánico escénico durante muchos años. Un miedo que no se puede expresar con palabras”.

Ese miedo derivaba en síntomas físicos. “Una ansiedad incontrolable. Unas palpitaciones terribles que no me abandonaban, ni siquiera en el escenario. Me duraban todo el concierto, hasta el último tema. Esto sucedía porque mi técnica no era perfecta”, mencionó.

Fue compartir con Luciano Pavarotti para que se diera cuenta de que le faltaba técnica y por ello se sentía inseguro de sí mismo. “Cuando ensayé por primera vez con este gran artista, me di cuenta de que no le costaba nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que él tenía una técnica perfecta y yo no”. Fue así como buscó cómo perfeccionarse en su talento para obtener fortaleza y seguridad en el escenario.

Aquí más noticias que son tendencia en la farándula