Andrea Noceti: la renuncia que marcó su vida, la maternidad después de los 40 y más

Hubo un momento en el que Andrea Noceti sintió que había encontrado el lugar al que siempre había querido pertenecer. Después de abrirse camino como reina de belleza, descubrió que la actuación —y especialmente la comedia— era la profesión que realmente la apasionaba. Sin embargo, cuando su carrera avanzaba, tomó una decisión que cambió el rumbo de su vida: se alejó de los sets y, tiempo después, se radicó en Estados Unidos. Hoy, varios años después, reconoce que esa renuncia aún le pesa, aunque también asegura que le permitió reconstruirse desde otros lugares.

En conversación con Vea, la actriz barranquillera habló con franqueza sobre los episodios que transformaron su historia. Desde la relación sentimental que la llevó a abandonar la actuación hasta el aprendizaje que le dejó convertirse en madre después de los 40 años, Noceti hizo un repaso por algunas de las decisiones más importantes de su vida, en un momento en el que vuelve a conectarse con el público colombiano.

¿Por qué Andrea Noceti se alejó de las pantallas?

Lejos de atribuir su salida de la televisión únicamente al cambio de país, la actriz confesó que hubo un factor mucho más determinante. “Tuve una relación y, dentro de esa relación, me dejé llevar por mi pareja. A él no le gustaba que yo actuara. Lo veía de una manera negativa y me hacía sentir mal por hacerlo”, relató.

Andrea Noceti se coronó en el 2000 como Señorita Colombia. Posteriormente, brilló como actriz en “Nuevo Rico, Nuevo Pobre” y otras producciones. Fotografía por: Cortesía

“Todo en la vida tiene sus procesos y sus etapas. No descarto volver a hacerlo en algún momento porque sí me hace falta. Incluso, de vez en cuando, hago cositas en mis redes”, agregó.

Aunque reconoce que durante mucho tiempo esa decisión estuvo acompañada por la frustración, hoy la interpreta desde una perspectiva distinta. Considera que fue una experiencia necesaria para replantear sus prioridades y entender que aún hay espacio para retomar aquello que la hace feliz.

“He trabajado mucho ese tema a nivel espiritual. Mi mentalidad ahora es otra: el pasado ya pasó, lo importante es el presente. Por eso estoy volviendo a conectarme con la gente, que es algo que realmente me gusta”, afirmó.

Durante los años que ha vivido fuera de Colombia también enfrentó otros desafíos. Extrañar su profesión fue, según dice, una de las ausencias más difíciles de sobrellevar. A eso se sumó el dolor de estar lejos de su familia cuando falleció su padre, una experiencia que todavía recuerda como uno de los momentos más complejos de su vida.

Ser mamá después de los 40: el reto más complejo de Andrea Noceti

Si hay un rol que hoy ocupa el centro de su historia es el de la maternidad. Convertirse en mamá después de los 40 significó un cambio profundo en sus prioridades y en la forma de entender el éxito. Aunque describe esa etapa como la mayor felicidad que ha experimentado, también admite que ha sido el desafío más exigente que ha enfrentado.

“Ser mamá es algo muy complejo. Es la felicidad más grande del mundo, un amor que uno ni siquiera sabe que existe hasta que tiene hijos, pero al mismo tiempo es muy desafiante. La responsabilidad de criarlos, preguntarte si lo estás haciendo bien o mal... definitivamente es la tarea más difícil de mi vida”, expresó Noceti, quien tuvo a su primer hijo a los 42 y a sus gemelos a los 44.

La también exreina de belleza asegura que buena parte de sus esfuerzos están concentrados en ofrecerles a sus hijos (Lucian, Adam y Marcel) un entorno basado en el afecto y la seguridad emocional. Está convencida de que el amor recibido en la infancia influye directamente en la manera en que una persona afronta su vida adulta, razón por la que procura que ese sea el eje de su crianza.

Esa transformación personal también la llevó a revisar la relación que tenía consigo misma. Al mirar hacia atrás, reconoce que la mujer que era hace dos décadas estaba marcada por inseguridades que hoy ha logrado trabajar con mayor serenidad.

“En mi juventud me costó mucho quererme, tenía la autoestima muy baja. Hoy me siento más segura. No te voy a decir que soy cien por ciento segura, porque eso también ha sido un trabajo de muchos años, pero sí siento que con el tiempo he ganado mucha más seguridad”, confesó.

El nuevo proyecto de Andrea Noceti

Ese proceso de crecimiento es, precisamente, el que busca compartir en “2 Sin Libreto”, el pódcast que conduce junto a su amiga Pilar Sandoval. El proyecto nace de una amistad de más de dos décadas y propone conversaciones abiertas sobre relaciones, maternidad, éxito, fracasos y otros temas cotidianos, desde la experiencia de dos mujeres que han vivido procesos muy distintos.

Para Nocetti, abrir esa puerta no representa un sacrificio, sino una extensión natural de su personalidad. “Me gusta contar mis cosas porque la gente se identifica con uno. Creen que por ser un personaje público uno es diferente, y no. Todos somos iguales: sentimos, pensamos y vivimos experiencias. La diferencia es que muchas personas no se atreven a contarlas”, concluyó.

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