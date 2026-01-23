Andrea Serna contó cómo enfrentó el cáncer de tiroides: “Nunca había hablado de esto”

La presentadora y modelo colombiana Andrea Serna sorprendió a sus seguidores al compartir un aspecto poco conocido de su vida personal. A través de un video publicado en sus redes sociales el pasado 8 de junio, la conductora habló por primera vez de manera abierta sobre una enfermedad que enfrentó años atrás y que hasta ahora había mantenido en un ámbito más reservado.

Reconocida por su trayectoria en la televisión nacional y por su trabajo al frente de diferentes formatos de entretenimiento, como el ‘Desafío’ y el ‘Factor X’, Serna decidió relatar esta experiencia con el propósito de reflexionar sobre el cuidado de la salud y la importancia de los controles médicos periódicos. Su testimonio también estuvo acompañado por un mensaje de apoyo para quienes atraviesan procesos similares.

La lucha de Andrea Serna contra el cáncer de tiroides

“Nunca había hablado de esto por aquí: sí, tuve cáncer de tiroides”, expresó la presentadora al inicio de su relato. En la misma publicación explicó que durante años evitó referirse a la enfermedad utilizando la palabra “cáncer” y prefería hablar de una “neoplasia papilar de tiroides”, no para ocultar la situación, sino porque sentía que esa manera de nombrarla le ayudaba a sobrellevar el proceso.

Según contó Andrea Serna, todo comenzó cuando sufría frecuentes dolores de cuello. Uno de esos episodios la llevó a consultar en un servicio de urgencias tras despertar con una fuerte limitación para mover la zona afectada. Durante los exámenes realizados para investigar ese problema, los médicos encontraron de manera incidental unos nódulos en la tiroides.

Posteriormente acudió a una valoración especializada con un cirujano de cabeza y cuello. En ese momento, explicó, las características de los nódulos no justificaban una intervención inmediata, por lo que el manejo consistió en controles periódicos mediante ecografías.

Fue durante ese periodo de seguimiento cuando quedó embarazada de su hija Emilia. Serna recordó que consultó nuevamente a su médico al conocer la noticia y que recibió un mensaje tranquilizador. “Me dijo que podíamos esperar y que disfrutara el embarazo”, relató, razón por la cual el monitoreo continuó después del nacimiento de la menor.

La situación cambió cuando su hija tenía poco más de un año. Durante una de las ecografías de control, el especialista observó hallazgos que consideró necesarios investigar con mayor profundidad. Una primera biopsia generó sospechas de neoplasia papilar, pero no fue concluyente. Más adelante, una segunda muestra confirmó el diagnóstico.

La presentadora reconoció que el resultado tuvo un fuerte impacto emocional. “Aunque soy una persona tranquila, cuando leí el resultado me impactó”, recordó. También relató que llamó de inmediato a su esposo y que, pese a la angustia inicial, mantuvo presente una idea que había escuchado reiteradamente de su médico: que el cáncer de tiroides suele tener un pronóstico favorable y altas tasas de éxito en su tratamiento.

Aun así, admitió que hubo momentos difíciles. Su hija tenía apenas dos años y la incertidumbre propia del diagnóstico se mezclaba con las preocupaciones familiares. Finalmente fue sometida a una cirugía en la que debieron retirarle completamente la tiroides debido a la ubicación de los nódulos.

De acuerdo con su testimonio, la intervención resultó exitosa y no fue necesario recurrir a terapias complementarias. “Por fortuna, no había compromiso de tejidos cercanos. La cirugía fue suficiente”, agregó.

Andrea Serna también respondió a una de las preguntas que con más frecuencia recibe desde entonces: cómo es vivir sin tiroides. Según contó, el proceso de adaptación fue relativamente sencillo y tomó apenas algunos meses encontrar la dosis adecuada del medicamento que reemplaza las funciones de la glándula.

Después de casi una década desde la cirugía, la caldense de 49 años aseguró que una de las principales enseñanzas que le dejó esta experiencia es la importancia de mantener los controles médicos al día. “Hacerse chequeos no es exagerar y cuidar la salud no significa vivir con miedo”, afirmó.

Andrea Serna concluyó su mensaje expresando el deseo de que su historia pueda servir de compañía para otras personas que enfrentan circunstancias similares. “Espero que, si alguien está pasando por algo similar, este testimonio pueda servirle de alivio”, señaló.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí