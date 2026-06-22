Andrea Valdiri localizó a hombre que la insultó por redes y lo enfrentó en su propia casa

En medio de la tensión que dejaron las elecciones presidenciales en Colombia, Andrea Valdiri protagonizó una situación que trascendió las redes sociales y terminó llevándola hasta la puerta de la casa de uno de sus críticos. Lo ocurrido quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular entre miles de usuarios.

Todo se produjo después de que la creadora de contenido expresara públicamente una postura política que desató numerosas reacciones. Entre los mensajes que recibió apareció uno que, según ella, cruzó todos los límites, motivo por el que decidió buscar personalmente al responsable y exigirle explicaciones cara a cara.

¿Qué ocurrió entre Andrea Valdiri y el hombre que la insultó?

Todo comenzó cuando Andrea Valdiri compartió una reflexión en sus historias de Instagram sobre los límites que, según ella, no deberían cruzarse en redes sociales. La influenciadora recordó que detrás de cada perfil hay personas reales y aseguró que el respeto debe prevalecer incluso en medio de las diferencias de opinión.

Poco después mostró las capturas de pantalla de varios mensajes que había recibido por parte de un usuario identificado como Johan. En ellos aparecían insultos y descalificaciones dirigidas hacia ella y sus hijas (Isabella y Adhara), en medio de la discusión que se generó por la postura política que decidió expresar públicamente durante la jornada electoral.

La respuesta de Andrea Valdiri no tardó en llegar. A través de la misma conversación le aseguró al hombre que lo encontraría para que repitiera esos comentarios frente a frente. Lejos de retractarse, el usuario respondió que estaba dispuesto a decírselo personalmente.

La creadora de contenido decidió entonces hacer pública la conversación y también compartió información relacionada con el perfil del hombre. Posteriormente grabó varias historias en las que explicó que había logrado obtener la dirección de su vivienda y que pensaba acudir hasta el lugar para hablar directamente con él.

Según manifestó la barranquillera, más allá de los ataques hacia ella, lo que realmente la impulsó a actuar fueron los comentarios relacionados con sus hijas. En varios videos insistió en que las diferencias políticas pueden generar debates, pero consideró inaceptable que terceros involucren a menores de edad en ese tipo de discusiones.

“A mí, a estas alturas, hay comentarios de redes que me resbalan, pero también hay actos o palabras que no puedo tolerar porque me parece el colmo que se metan con los hijos de uno. Métete con lo que quieras, menos con mis hijos, porque ahí me vuelvo una leona o una tigresa para defenderlos ¡Se me sale el barrio! Yo quiero que este hombre entienda que uno no puede andar por ahí escribiéndole a gente que ni conoce y estar amenazándolo. Uno tiene que respetar, y como el chico me dijo que quería decirme eso en su cara, lo voy a buscar para ver qué”, expresó Andrea Valdiri antes de dirigirse hasta la vivienda de Johan.

Al llegar al lugar, la influenciadora intentó hablar con su ‘hater’, aunque inicialmente no obtuvo respuesta. Minutos después apareció una mujer que se identificó como familiar del hombre y explicó que este no quería salir porque tenía miedo de enfrentar la situación.

La insistencia de Andrea Valdiri finalmente dio resultado. Johan salió de la vivienda y reconoció que había sido él quien escribió los mensajes. Durante la conversación aseguró que sus palabras fueron producto de “la calentura del momento” y manifestó que se arrepentía de lo ocurrido.

Aunque el hombre le ofreció disculpas públicamente, la influenciadora dejó claro que para ella el asunto iba más allá de una simple rectificación. La influenciadora explicó que solicitó acompañamiento de la Policía y anunció su intención de presentar una denuncia formal para que el caso tuviera consecuencias legales.

“Yo acepto que cometí un error y me arrepiento”, afirmó Johan durante el encuentro. Además, le pidió a la creadora de contenido que no avanzara con acciones judiciales en su contra.

Andrea Valdiri respondió que su decisión no obedecía a un ánimo de venganza, sino a enviar un mensaje sobre la responsabilidad que existe detrás de cada publicación en internet. Por esa razón reiteró que continuará con el proceso y que espera que el episodio sirva como reflexión para quienes utilizan las redes sociales para insultar o amenazar a otras personas.

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