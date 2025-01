¿Andrea Valdiri y Felipe Saruma se habrían reconciliado? Este detalle despertó dudas

Andrea Valdiri compartió en días recientes que Isabella, su hija mayor, ya recibió el apartamento que ella le regaló en marzo pasado con motivo de su cumpleaños número 13.

Sin embargo, en medio de las publicaciones que compartió la creadora de contenido digital, hubo un detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores y que generó rumores de reconciliación con Felipe Saruma, su exesposo.

¿Por qué se dice que Andrea Valdiri y Felipe Saruma se reconciliaron?

Resulta que la barranquillera de 33 años apareció en sus publicaciones con un accesorio que, como muchos recuerdan, tiene un significado muy especial entorno a su antigua relación.

Se trata de una cadena que, aunque parece decir ASIA, incluye las iniciales de los nombres de quienes integraron la familia conformada en su momento junto al influenciador: Andrea, Saruma, Isabella y Adhara.

Este es el collar que generó dudas y rumores entre los seguidores de Andrea Valdiri y Felipe Saruma. Fotografía por: Instagram @andreavaldirisos | Edición: revista Vea

“¿Y ese collar qué? ¿Todavía con Felipe Saruma?“, “si ella está usando ese collar, teniendo toda una colección de joyas, es por algo”, “me huele a reconciliación, aunque debe ser difícil hacerlo público después de tanto show” y “yo creo que lo usa por cariño, pero están lejos de volver a estar juntos”, fueron algunas de las reacciones que generó la publicación de Andrea Valdiri.

Por ahora, ninguno de los influenciadores se ha pronunciado al respecto para desmentir o confirmar esta versión que, cada vez, toma mayor fuerza en redes sociales.

¿Andrea Valdiri volvería con Felipe Saruma?

En febrero de 2024, la barranquillera realizó una transmisión en vivo en la que una de las dudas más frecuentes fue: “¿regresarías con uno de tus ex?”. Y aunque muchos esperaban que no respondiera nada, aclaró esta situación de una vez por todas, lo que causó sorpresa entre los espectadores.

“No, yo no vuelvo con nadie. A mí no me gusta el caramelo repetido, bebé ¡Qué pena! Tantas personas en el universo para conocer y tú... no, no, no me gusta”, fue la respuesta de Andrea Valdiri que, en su momento, le quitó la esperanza a quienes esperaban una reconciliación con Felipe Saruma.

“Yo, de un tiempo para acá, callé muchas cosas porque no quería entrar en polémicas ni nada de eso. Y es que, de todas maneras, siento que uno debe recordar solo lo bonito para no llenarse de odio, rabia o cosas así. De cada persona que se vaya de tu vida recuerda lo bonito y ya, no importa que haya cometido cosas feas. Esa es mi filosofía”, concluyó en aquella ocasión.