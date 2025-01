Andreína, ahijada de Omar Geles, revela su emotivo ritual para recordar al artista

Andreína es una cantante de vallenato, quien obtuvo mayor reconocimiento gracias a su participación en La Descarga, donde se consolidó como una de las mejores artistas de la competencia.

La artista audicionó con el tema Tarde lo conocí, canción escrita por Omar Geles, pero que se convirtió en un éxito en la voz de Patricia Teherán. Andreína, reconoció que consideraba a Geles como su padre musical, pues fue quien la ayudó a desarrollar su carrera artística.

En entrevista con Vea, la artista recordó cómo, justamente el día de las exequias de Omar, tuvo que presentar la audición para el concurso musical de Caracol Televisión. Aunque no fue fácil, sintió que la presencia del fallecido artista le dio fuerzas: “las coincidencias de la vida, la canción con la que audiciono es nada más y nada menos que Tarde lo conocí, ese himno que él entregó de sus manos me la dio a mí y me dijo, ‘ahora sí, usted tiene que seguir la batuta y esta canción va a ser su bandera, señorita’. Creo que se ratificó de que él estaba ahí ese día en esa audición con nosotros, porque fue ese himno de todas las mujeres en el vallenato el que me acompañó y el que me dio el sí en La Descarga”.

Cantar el día que despedían para siempre a Omar Geles no fue tarea fácil; sin embargo, Andreína recordó todas sus enseñanzas que la motivaron a rendirle un homenaje pese a su dolor.

“Fue un día muy fuerte para mí porque jamás nos imaginamos estarnos vistiendo de negro para ir al sepelio del maestro Omar. No me sentía con energía para cantarle porque todavía me sentía pesadilla”, recordó.

¿Cómo fue trabajar con Omar Geles?

“Más allá de ser un aprendizaje o una escuela, fue ese sueño cumplido no de Andreína, sino de Andrea, de la persona que está detrás del micrófono y que creció escuchando Los diablitos, Hoja en blanco, tantos y tantos éxitos de grandes artistas que todos sabemos que estaba él detrás de esa letra”, afirmó la artista para este medio.

Lo recuerdas cada vez que subes al escenario. Así lo hiciste en ‘La Descarga’

“Yo tenía un ritual antes de que comenzara a girar ese disco, yo he tenido la bendición y espero que Dios me la siga dando, de pisar muchísimas tarimas con unas cantidades inmensas de gente y nunca había sentido tantos nervios como en La Descarga. Siempre lo recordaba de dos maneras. La primera era con los nervios porque él, aunque no lo crean, cada vez que se montaba tarima, se le veía ansioso, se veía nervioso y yo le decía, ‘¿pero por qué estás así si la gente está loca esperándote?’. Él me decía, ‘el día que yo deje sentir nervios es porque ya yo me voy a retirar de esto, es porque ya no lo estoy disfrutando, estoy nervioso porque quiero que salga bien’.

Y la otra era que cada vez que yo iba a iniciar un show, miraba hacia arriba y de mis labios se veía ‘negrito, no me dejes sola’. Le pedía que por favor me ayudara, le pedía mucho a Dios que me acompañara, que me diera esa alegría, esa energía. Luego, cuando comenzaba a cantar, yo ya tenía toda esa energía que sé que de alguna u otra manera, él desde el cielo me mandaba”, contó la artista.

Tuviste una anécdota particular con él...

“Había una de las canciones que debía interpretar que se llama Déjame llorar, que era una balada de la que me sacan a mí de mi zona de confort. Estaba preocupadísima porque esa es una canción exigente.

La habitación del hotel donde me hospedaba cuando estuve en La Descarga, no tenía ventanas. Había una muy pequeña, pero la manteníamos cerrada porque daba hacia la calle y el ruido era bastante fuerte. En una de esas estoy yo buscando la libreta donde tengo la letra para estar segura, y de mi agenda se desprende una plumita, una pluma blanca y cae el piso y cuando yo la miro, yo me quedo mirando con mi amiga y dije ‘¿esta pluma de dónde sale?’ No me lo van a creer, pero sentí yo como no sé qué, como una vaina que dije yo ‘ok, mi vida, ya estoy entendiendo, me voy a tranquilizar, voy a empezar desde cero y le voy a meter toda la energía’”.

Este acontecimiento aparentemente simple se convirtió en un momento de profunda conexión espiritual para la cantante. Para Andreína, esta señal evocó las palabras de aliento que solía recibir de parte del fallecido cantante.

“Fue como esa pildorita de ‘desconéctate un ratico, hija, tranquila que todo va a estar bien y todo va a fluir de la mejor manera’, como él siempre me decía ‘Dios con nosotros’ y así sentí en ese momento a Dios y sé que ese fue un mensajito, no sé cuál de tantos angelitos que tengo en el cielo, pero lo que sí sé es que lo recibí y lo entendí”, reflexionó la cantante, quien encontró en este episodio la serenidad necesaria para afrontar su presentación con renovada energía y convicción.