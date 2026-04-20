Andreina Fiallo y Fredy Guarín confirman reconciliación: “Dios es demasiado bueno”. Imagen

La empresaria Andreina Fiallo y el ex futbolista Fredy Guarín terminaron su matrimonio entre el 2016 y el 2017. La pareja, que comenzó su relación cuando él empezaba en el fútbol, duró en total cerca de 14 años. Tuvieron dos hijos: Daniel y Dana.

La unión se vio afectada por un romance que el nacido en Puerto Boyacá tuvo con la actriz y presentadora antioqueña Sara Uribe, con quien Guarin tuvo a su hijo menor Jacobo. Uribe y el futbolista terminaron en el 2020.

Fredy, que comenzó un evidente cambio de vida enfocado al bienestar y a la espiritualidad, celebró hace unos meses que había dejado el alcohol y sus publicaciones han dejado ver que atrás quedaron la depresión, los excesos y las decisiones impulsivas. Así mismo, en las redes sociales tras la celebración del cumpleaños de su hija Dana, quien llegó a sus 15, se ha comentado insistentemente que regresó con su exesposa Andreina.

Estas informaciones se han visto alimentadas y fortalecidas por reacciones de ella a publicaciones de él y viceversa. El regreso no había sido abiertamente confirmado. Ahora la propia Fiallo disipó cualquier duda al respecto.

Este domingo 21 de junio publicó en sus redes una foto donde ella posa junto a Guarín y a Falcao y su esposa Lorelei Tarón. La imagen muestra que los cuatro compartieron y tuvieron una reunión muy amena.

“Te amo”, dice Fredy Guarín a publicación de Andreina Fiallo

Andreina que acompaña a Fredy a disfrutar de la Copa de Fútbol 2026 escribió en su post: “Reencuentros que llenan el corazón”. Su ex y confirmada actual pareja le respondió con: “Dios es demasiado bueno. I love”. Así Guarín apoyó la publicación.

Las reacciones a este post no se hicieron esperar y sobresalieron la del matrimonio conformado por Falcao y Lorelei, que también celebra que la pareja se haya reconciliado.

“Auyyyyyy los queremoooooos viva el amor “ escribió la esposa del Tigre Falcao, mientras que García puso: ”No resisto tanta alegría".

Comentarios como “que felicidad! … Dios es tan inmensamente grande , que es Dios de los imposibles, un Dios que restaurar hogares, un Dios que abraza familias“, “Me muero me muero me muero de felicidad Bendita Familia. El amor real y verdadero. Dios es bueno”, “Yo amo aquí le doy gracias a Dios por el amor por todo lo restaura los amo soy feliz . Dios es grande”, sobresalen en el post de la venezolana.

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