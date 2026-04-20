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Andreina Fiallo y Fredy Guarín confirman reconciliación: “Dios es demasiado bueno”. Imagen

Aunque por meses tanto la empresaria como el exfutbolista habían dado pistas de que están juntos nuevamente, solo hasta ahora ella lo hace público de manera contundente. El regreso se da 10 años después del divorcio.

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Por Redacción Vea
22 de junio de 2026
Andreina Fiallo confirmó reconciliación con Fredy Guarín: “Dios es demasiado bueno”. Imagen
Fotografía por: Instagram

La empresaria Andreina Fiallo y el ex futbolista Fredy Guarín terminaron su matrimonio entre el 2016 y el 2017. La pareja, que comenzó su relación cuando él empezaba en el fútbol, duró en total cerca de 14 años. Tuvieron dos hijos: Daniel y Dana.

La unión se vio afectada por un romance que el nacido en Puerto Boyacá tuvo con la actriz y presentadora antioqueña Sara Uribe, con quien Guarin tuvo a su hijo menor Jacobo. Uribe y el futbolista terminaron en el 2020.

Fredy, que comenzó un evidente cambio de vida enfocado al bienestar y a la espiritualidad, celebró hace unos meses que había dejado el alcohol y sus publicaciones han dejado ver que atrás quedaron la depresión, los excesos y las decisiones impulsivas. Así mismo, en las redes sociales tras la celebración del cumpleaños de su hija Dana, quien llegó a sus 15, se ha comentado insistentemente que regresó con su exesposa Andreina.

Estas informaciones se han visto alimentadas y fortalecidas por reacciones de ella a publicaciones de él y viceversa. El regreso no había sido abiertamente confirmado. Ahora la propia Fiallo disipó cualquier duda al respecto.

Este domingo 21 de junio publicó en sus redes una foto donde ella posa junto a Guarín y a Falcao y su esposa Lorelei Tarón. La imagen muestra que los cuatro compartieron y tuvieron una reunión muy amena.

“Te amo”, dice Fredy Guarín a publicación de Andreina Fiallo

Andreina que acompaña a Fredy a disfrutar de la Copa de Fútbol 2026 escribió en su post: “Reencuentros que llenan el corazón”. Su ex y confirmada actual pareja le respondió con: “Dios es demasiado bueno. I love”. Así Guarín apoyó la publicación.

Las reacciones a este post no se hicieron esperar y sobresalieron la del matrimonio conformado por Falcao y Lorelei, que también celebra que la pareja se haya reconciliado.

“Auyyyyyy los queremoooooos viva el amor “ escribió la esposa del Tigre Falcao, mientras que García puso: ”No resisto tanta alegría".

Comentarios como “que felicidad! … Dios es tan inmensamente grande , que es Dios de los imposibles, un Dios que restaurar hogares, un Dios que abraza familias“, “Me muero me muero me muero de felicidad Bendita Familia. El amor real y verdadero. Dios es bueno”, “Yo amo aquí le doy gracias a Dios por el amor por todo lo restaura los amo soy feliz . Dios es grande”, sobresalen en el post de la venezolana.

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Redacción Vea

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