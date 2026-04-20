Andreina Fiallo le dedicó amoroso mensaje de cumpleaños a Fredy Guarín. Esto le dijo

Después de varias semanas de rumores, Andreina Fiallo y Fredy Guarín han venido confirmando a través de sus redes sociales que están juntos nuevamente, después de su mediática separación en el 2017 tras una aparente infidelidad del exfutbolista con la presentadora Sara Uribe. Desde finales de febrero, cuando le celebraron los 15 años a su hija Danna, Guarín y Fiallo comenzaron a mostrar señales de una reconciliación: intercambio de likes en Instagram, comentarios en sus publicaciones e incluso fotografías en el mismo lugar, aumentaron las especulaciones. No obstante, ninguno de los dos se había referido al respecto.

Hace unos días, el exjugador de la Selección Colombia concedió una entrevista para el programa Buen Día Colombia donde se refirió a su actual relación con la madre de sus dos hijos mayores. Aunque no confirmó de manera directa que estaban juntos como pareja nuevamente, sí dijo que estaban en una nueva etapa mejorando la comunicación entre ellos.

¿Qué le dijo Andreina Fiallo a Fredy Guarín?

Este martes 30 de junio, el deportista está cumpliendo 40 años. A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 1,1 millones de seguidores, Andreina le dedicó un mensaje felicitándolo: “Feliz cumple al papá de mis pollitos. A Dios damos gracias por traerte sano de regreso”.

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La modelo paisa hizo su primera publicación dedicada al exjugador de la Selección Colombia, con quien se dio una segunda oportunidad después de diez años. Fotografía por: Instagram

En las imágenes con las que acompañó el texto, la modelo paisa mostró al exfutbolista compartiendo diferentes momentos especiales en familia. Por estos días, han estado disfrutando de unas vacaciones en Miami, así lo han documentado a través de sus redes donde los internautas los han elogiado por la nueva oportunidad que se dieron: “Fredy es un hombre nuevo, ella y sus hijos merecen ser feliz”, “un hogar reconstruido es más poderoso, que ejemplo y apoyo”, “me gusta ver las personas felices, tenían que pasar por muchas cosas, otras personas, de esa forma darse cuenta que aún pueden tener algo sano, un buen hogar por ellos y sus hijos”, “Dios bendiga esa linda familia”.

¿Qué pasó con Fredy Guarín y Sara Uribe?

La historia entre Fredy Guarín y Sara Uribe fue una de las más comentadas en el mundo del espectáculo colombiano. Su romance comenzó en 2017 y de esa relación nació su hijo, Jacobo. Los tres se fueron a vivir a China, pues en ese momento Guarín estaba jugando en el Shanghái Shenhua. Sin embargo, en 2020, decidieron poner fin a su relación después de varios años juntos. Durante un tiempo, ambos mantuvieron en silencio las razones detrás de su separación, pero luego compartieron que vivieron momentos realmente complicados. Sara contó que tomó la decisión de terminar la relación porque sentía que había dejado de lado sus propios sueños y proyectos, además de estar atravesando una etapa emocional bastante difícil. Por su parte, Fredy admitió que sus problemas con el alcohol impactaron de manera significativa su vida personal y familiar. Después de la separación, Sara volvió a Colombia con su hijo y se enfocó en relanzar su carrera profesional, mientras que Fredy comenzó un camino de recuperación personal y ha sido sincero sobre su lucha contra la adicción y su salud mental.