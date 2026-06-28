Andreina Solórzano y más periodistas que cubren la tragedia del terremoto en Venezuela

La tragedia que atraviesa Venezuela tras los devastadores terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 ocurridos el 24 de junio tiene a todo el país y a la comunidad internacional en un estado de alerta. Las autoridades siguen trabajando arduamente en las labores de búsqueda y rescate entre los escombros, mientras cientos de familias se encuentran en situaciones críticas y muchas áreas continúan sufriendo serias afectaciones en su infraestructura, servicios básicos y comunicaciones. Las regiones costeras y ciudades como Caracas y La Guaira son algunas de las más afectadas por esta emergencia.

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¿Quiénes son los periodistas que están cubriendo la tragedia por el terremoto de Venezuela?

En medio de esta catástrofe, equipos de rescate, voluntarios y organizaciones internacionales están trabajando sin descanso para encontrar sobrevivientes y ayudar a los miles de damnificados. La magnitud de este desastre ha llevado a que varios países envíen ayuda humanitaria, mientras que periodistas y corresponsales de diferentes medios se han trasladado a las zonas afectadas para contar de primera mano el drama humano que deja uno de los terremotos más devastadores en la historia reciente de Venezuela.

Andreina Solórzano

Uno de los rostros más conocidos en el ámbito periodístico es el de Andreina Solórzano, una periodista venezolana que ha hecho de Colombia su hogar. Desde hace varios años, forma parte del equipo de Noticias Caracol, donde ha liderado gran parte de la cobertura internacional sobre Venezuela. Ganadora de un Premio India Catalina y viviendo en Colombia desde 2009, se ha convertido en una voz clave para informar sobre la difícil situación que enfrenta su país natal. La cobertura de Andreína Solórzano ha sido conmovedora. La periodista colombo-venezolana no solo ha estado informando sobre la tragedia desde el lugar de los hechos, sino que también ha compartido el profundo sufrimiento que enfrentan miles de sus compatriotas tras los devastadores sismos. Solórzano se ha trasladado a las áreas afectadas para documentar las labores de rescate, los daños en la infraestructura y las historias de familias que lo han perdido todo.

Luis Carlos Vélez

El comunicador, quien reside en Estados Unidos, se trasladó a Venezuela para ofrecer una cobertura especial sobre la tragedia y ha estado compartiendo, a través de sus transmisiones y redes sociales, las duras condiciones que enfrentan los habitantes de las áreas afectadas. Desde Caracas y otros lugares golpeados por el doble terremoto, Vélez ha mostrado las dificultades para moverse, los problemas de comunicación y las conmovedoras historias de cientos de familias que buscan a sus seres queridos en medio de la devastación.

Además, el periodista ha aprovechado sus espacios informativos y plataformas digitales para narrar en tiempo real cómo avanza la emergencia, documentando las labores de rescate y dando voz a las víctimas de una tragedia que ha dejado centenares de muertos, miles de heridos y enormes daños materiales.

Beatriz Adrián

La periodista venezolana, corresponsal de Noticias Caracol en Caracas, ha estado en la primera línea reportando desde algunos de los lugares más devastados por el doble terremoto. A través de sus despachos en vivo, Adrián ha capturado la magnitud de la destrucción, los esfuerzos incansables de los equipos de rescate y el drama que viven cientos de familias que se encuentran en refugios temporales o que buscan a sus seres queridos entre los escombros. Sus reportes han mostrado las duras condiciones que enfrentan tanto los rescatistas como la población en medio de esta crisis. Además, la periodista compartió los momentos de angustia que vivió junto a su familia durante los intensos sismos, confesando que llegó a temer por la seguridad del edificio en el que se encontraba. A pesar de esta difícil experiencia personal, Beatriz Adrián ha seguido informando desde Caracas y otras áreas afectadas, convirtiéndose en una de las voces más relevantes en la cobertura de esta tragedia para la audiencia colombiana y latinoamericana.