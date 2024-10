Andrés Montoya mostró el motivo de su ausencia de ‘Noticias Caracol’

En octubre del 2022, llegó al set de Noticias Caracol el presentador antioqueño Andrés Montoya, quien ya hacía parte del informativo, pero desde Medellín, donde aparecía en la emisión del mediodía.

El periodista ha hecho una gran dupla junto con Alejandra Giraldo, quien, además de ser su compañera de set, también ha sido su amiga desde hace muchos años. Los televidentes se han acostumbrado a verlos juntos, por eso, cuando alguno de los dos se tiene que ausentar, en redes sociales se comienzan a preguntar por los motivos.

¿Por qué Andrés Montoya no está en ‘Noticias Caracol’?

Durante esta semana, el periodista no ha estado presente en el noticiero, por lo que preocupó a sus seguidores, quienes, incluso, llegaron a pensar que no volvería.

El motivo de su ausencia es porque muchos estudiantes se encuentran en vacaciones, por lo que el presentador aprovechó y se fue de viaje con Pedro, su hijo.

De acuerdo con las imágenes que publicó en su cuenta de Instagram donde tiene 48 mil seguidores, el periodista se encuentra en San Andrés, donde disfruta de la playa, la brisa y el mar. Su hijo se ha mostrado emocionado.

Sus fanáticos le han dejado mensajes exaltando su labor en Noticias Caracol y preguntando cuándo regresa: “Las noticias con tu sonrisa y buena vibra son más amenas”, “haces falta en el noticiero”, “cuando no estás no es lo mismo”, “disfruta mucho”, “qué bueno que compartas con tu hijo”, “ese es el tiempo de calidad que hay que compartir con los hijos”, “excelentes padres”, “te felicito Andrés. Lo primero son nuestros hijos. Que Dios te prospere siempre”, “eres un gran padre”.

Hace unos meses, en entrevista con este medio, Andrés explicó la mecánica que tiene ahora para ver a su hijo, quien reside en Medellín junto a su exesposa. “Todos mis esfuerzos y toda mi energía están concentrados en mi trabajo y, además, tengo a mi hijo en Medellín, y viajo cada quince días a verlo. Es una dinámica bastante exigente y una relación necesita mucho tiempo, sobre todo en sus inicios”.

¿Quién es la exesposa de Andrés Montoya?

Andrés Montoya estuvo casado con Mariana Ramírez, quien también se desempeña como periodista. Desde el 2022 están separados: “(El amor) cambia y se transforma... Trasciende. No es solamente la relación entre nosotros, sino de los hijos ocupando una posición que lleva a otro nivel de conversación, interacción y relación. Mi hijo fue lo que más me costó al tomar la decisión. En ese proceso, el que más me puso a pensar fue mi hijo. Aunque también tomé la decisión de darme una oportunidad”, dijo hace unos meses en Día a Día, el matutino de Caracol Televisión.