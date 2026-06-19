Anne Hathaway está embarazada. ¿Quién es su esposo y cuántos hijos tiene?

Hace unas horas, Anne Hathaway, actriz de El diablo viste a la moda, compartió a través de sus redes sociales que está embarazada. El anuncio lo hizo por medio de un video donde se le ve luciendo un vestido blanco y mostrando su pancita de embarazo en crecimiento. La publicación venía acompañada de la canción Baby, I’m Yours"de Barbara Lewis y un breve mensaje que rápidamente se volvió viral entre sus millones de seguidores. Este anuncio desató múltiples mensajes de felicitaciones de parte de sus seguidores: “Este es realmente tu año”, “estoy muy feliz”, “¡El mejor viaje de tu vida! ¡Que Dios te bendiga a ti y a este dulce angelito!”, “nuestra reina está embarazada del próximo heredero real”, “Dios te bendiga a ti y al bebé”.

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El embarazo llega en un momento especial para la actriz. Este año, Hathaway ha sido protagonista de titulares en la prensa internacional gracias a varios proyectos cinematográficos, incluyendo la tan esperada secuela de The Devil Wears Prada 2, así como otras producciones como Mother Mary y The Odyssey. Por el momento, la actriz no ha compartido el sexo del bebé ni la fecha estimada de su llegada. Sin embargo, su anuncio ha sido recibido con gran entusiasmo por parte de sus seguidores, quienes celebran esta nueva etapa en la vida de una de las estrellas más queridas de Hollywood.

Él es Adam Shulman, esposo de Anne Hathaway

A los 43 años, Hathaway se prepara para dar la bienvenida a su tercer bebé junto a su esposo, Adam Shulman. Juntos, han construido una de las relaciones más sólidas de Hollywood. La pareja se casó en 2012 en una ceremonia íntima en California y desde entonces han tratado de mantener su vida familiar fuera del ojo público. Hasta ahora, la actriz y Shulman son padres de dos pequeños. Su hijo mayor, Jonathan, nació en 2016, y su segundo hijo, Jack, llegó en 2019.

Con la llegada del nuevo integrante, su familia se expandirá a cinco. Aunque Hathaway tiende a ser bastante reservada sobre su vida personal, ha compartido en varias entrevistas lo importante que ha sido la maternidad para ella y el apoyo incondicional que ha recibido de su esposo. Recientemente, lo describió como un compañero “extraordinario” y destacó que muchos de sus logros profesionales han sido posibles gracias a su respaldo.

Adam es un actor, productor y empresario de 45 años. Gran parte de su trabajo se ha desarrollado lejos de las luces brillantes de Hollywood. Ha participado en varios proyectos de cine y televisión, pero también se ha aventurado en el mundo de los negocios e incluso ha probado suerte en el diseño de joyas. Su historia de amor con Anne Hathaway comenzó en 2008, y después de varios años de noviazgo, se comprometieron en 2011. Tan solo un año después se casaron.