“Anuel AA me amenazó”: Marcela Reyes habló del tenso momento que vivió con el reguetonero

Tras más de cuatro años, Marcela Reyes volvió a recordar la polémica que protagonizó con Anuel AA luego de realizar unas declaraciones sobre Yailin La Más Viral, quien en ese momento mantenía una relación con el cantante puertorriqueño.

La DJ y empresaria colombiana se refirió nuevamente al episodio durante una reciente entrevista, en la que explicó el contexto de sus comentarios, las consecuencias que tuvo la controversia en sus redes sociales y el momento en que el intérprete reaccionó públicamente a sus palabras.

¿Qué dijo Marcela Reyes sobre el episodio que tuvo con Anuel AA?

La polémica comenzó a finales de enero de 2022, cuando Marcela Reyes opinó sobre la relación que Anuel había comenzado con Yailin, después de su ruptura con Karol G. En medio de sus declaraciones, la DJ le recomendó a la dominicana no visitar Colombia porque, según expresó, “la linchan”. Además, aseguró que la dominicana solo tenía talento para mostrar su cuerpo.

Años después, Marcela Reyes explicó que aquella expresión no tenía para ella un sentido literal. Según dijo, en su manera de hablar es habitual utilizar “linchar” de manera coloquial para referirse a recibir fuertes críticas.

“Era por dármelas de chistosita... y justo le sacan un clip a eso”, recordó la empresaria durante la conversación, al reconocer que el comentario terminó teniendo un alcance que no había previsto.

La frase generó una fuerte reacción, especialmente entre seguidores de Yailin La Más Viral en República Dominicana. Marcela Reyes aseguró que en cuestión de minutos comenzó a recibir una gran cantidad de seguidores, pero posteriormente sus perfiles fueron reportados masivamente.

“Yo quería que la tierra se abriera y me tragara... solo veía ratas y la banderita de República Dominicana y ‘cuero’, era una cosa impresionante”, relató.

La situación, según explicó, también terminó afectando sus negocios. “Me la cerraron y las de mis empresas... yo casi me muero”, afirmó al recordar que perdió el acceso a su cuenta principal de Instagram y a otros perfiles relacionados con sus emprendimientos.

La respuesta de Anuel AA a Marcela Reyes

La controversia llegó también hasta el reguetonero boricua, quien reaccionó públicamente en defensa de Yailin. Aunque en sus primeras publicaciones no mencionó directamente a Reyes, hizo referencia a la expresión utilizada por la DJ y aseguró que nadie iba a tocar a su pareja.

“Anuel AA salió y me amenazó en redes... que cuál era el marido mío para que se entendieran entre hombres”, afirmó.

Marcela Reyes también señaló que recibió amenazas relacionadas con una gira que tenía programada en Estados Unidos y que, ante la preocupación por su seguridad, llegó a considerar cancelar algunas presentaciones.

Con el paso del tiempo, la DJ ofreció disculpas por sus declaraciones y reconoció que se había equivocado. Posteriormente, coincidió con Yailin en una alfombra roja de los Premios Juventud, encuentro que, según contó, le permitió cambiar la percepción que tenía sobre la artista dominicana.