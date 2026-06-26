Aseguran que Piqué y Clara Chía van a clínica de fertilidad para ser padres y planean boda

La última vez que el ex de Shakira, Gerard Piqué y su novia Clara Chía fueron noticia fue cuando se marcharon de viaje a Italia, donde habrían celebrado cuatro años juntos. La pareja además de celebrar a bordo de un yate y disfrutar de pueblitos italianos se dejó ver muy tranquila y sonriente.

Por esa misma época, la periodista Mandy Fridmann mencionó que la pareja había decidido congelar óvulos en vista de que le había resultado difícil concebir un hijo.

¿Piqué y Clara Chía se casan en el 2027?

Ahora de nuevo esta información cobra relevancia, ya que varios medios de comunicación, incluido el espacio televisivo ‘Hoy’ mencionan que Piqué y Clara fueron vistos visitando una clínica de fertilización en Barcelona, lo cual confirmaría que en efecto, hay planes de ser padres y se ayudan de la técnica in vitro, que ya es muy conocida en el mundo.

Así mismo, varias cuentas dedicadas al entretenimiento indican que junto con la intención de establecer familia, vendría la boda que sería en el 2027.

“Según una fuente cercana al entorno de Shakira, a mí lo que me dicen es que la pareja habría recurrido en varias ocasiones a clínicas de fertilidad in vitro”, dijo el 25 de mayo Fridmann, en el espacio ‘Tal cual sin filtro’, quien también mencionó que los españoles han intentado ser padres por un buen tiempo.

Así mismo, se refirió a una probable perdida que habría sufrido la pasante de Kosmos que conquistó al padre de los hijos de Shakira cuando comenzó a trabajar en dicha empresa, de propiedad de Piqué. “Esto es un proyecto y en este viaje de aniversario habrían decidido que ese proyecto se convierta en un hecho y este año podrían estar anunciando que viene un hermanito para Milan y Sasha”.

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