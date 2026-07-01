Aseguran que Taylor Swift y Travis Kelce se casarían en el Madison Square Garden

En agosto del año pasado, Taylor Switf y Travis Kelce sorprendieron a sus fanáticos al anunciar su compromiso. Desde entonces, el mundo del espectáculo ha estado a la expectativa por conocer cada detalle de lo que será considerada una de las bodas más comentadas del año.

¿Cuándo y dónde es la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

En las últimas semanas, se ha venido rumorando en redes sociales y medios de comunicación internacionales, que la artista estadounidense ya tendría todo organizado para su boda este sábado 4 de julio, coincidiendo con la celebración del Día de la Independencia en Estados Unidos. Sin embargo, oficialmente no se ha definido ni la hora ni el lugar donde se llevaría a cabo la unión. Según algunos reportes de medios como TMZ, la pareja realizaría la construcción de un castillo dentro de un jardín en el Madison Square Garden (MSG) de Nueva York. Al parecer, un equipo de producción estaría trabajando en el lugar para levantar la estructura.

Invitados, exigencias y más detalles de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Debido al gran nivel de la boda, la seguridad en el lugar es fundamental. Al parecer, la pareja le habría pedido a cada invitado firmar un acuerdo de confidencialidad electrónico, así como también cada invitación llevaría una marca de agua individual con el objetivo de impedir la filtración de fotografías, videos o información exclusiva sobre la ceremonia.

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Fotografía tomada de la cuenta oficial de la red instagram @TaylorSwift de la cantante estadounidense Tailor Swift y el jugador estadounidense de fútbol americano Travis Kelce anunciando su compromiso este martes. EFE/ @taylorswift / SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) Fotografía por: @TaylorSwift

Varios expertos consultados por medios de Estados Unidos creen que el evento podría superar los 10 millones de dólares. Esto se debe a varios factores, como el alquiler del lugar, la creación de una escenografía única, la decoración, el banquete, el entretenimiento, el alojamiento de los invitados y un extenso operativo de seguridad. De hecho, la seguridad se perfila como uno de los gastos más significativos.

La boda reuniría a algunas de las personalidades más destacadas de la música, el deporte y el entretenimiento. Aunque la pareja ha decidido mantener en secreto la lista oficial de invitados, varios nombres han comenzado a circular en los medios estadounidenses. Entre los que se dan casi por confirmados, se encuentra Jason Kelce, el hermano del novio, junto a su esposa Kylie Kelce. También se espera que asista George Kittle, el ala cerrada de los San Francisco 49ers, quien ha compartido que ya tiene un regalo listo para los novios, a pesar de que la pareja ha solicitado no recibir obsequios. En el círculo íntimo de Taylor, destaca su productor y amigo Jack Antonoff, quien insinuó en una reciente entrevista que ha sido invitado al evento. Además, publicaciones como Vogue, Teen Vogue y Business Insider mencionan como posibles asistentes a Ed Sheeran, Selena Gomez, Gigi Hadid, las hermanas HAIM, Sabrina Carpenter, Gracie Abrams y Abigail Anderson Berard, una de las amigas más cercanas de la cantante desde su adolescencia.

¿Quién son Taylor Swift y Travis Kelce?

Taylor Swift es considerada una de las artistas más exitosas en el mundo de la música. Con múltiples premios Grammy en su haber y una gira que ha batido récords de asistencia y recaudación, la cantante ha logrado mantener una influencia enorme, no solo en la música, sino también en la cultura popular. Por otro lado, Travis Kelce se ha consolidado como uno de los jugadores más destacados de la NFL y una figura clave en los Kansas City Chiefs, equipo con el que ha ganado varios títulos del Super Bowl. Su popularidad ha crecido exponencialmente desde que comenzó su relación con la talentosa intérprete de “Cruel Summer”.