Asesinan a influencer Gabriela Sanarrusia y a su novio mientras dormían: tenían una hija

Hay conmoción en redes sociales tras confirmarse la trágica muerte de Gabriela de los Ángeles Sanarrusia Chavarría, una reconocida influencer costarricense y su novio Jorge Isaac Agüero. La pareja se encontraba durmiendo en su casa ubicada en el barrio Irving, un sector reconocido por el alto índice de violencia.

¿Qué se sabe del asesinato de la influencer Gabriela Sanarrucia?

De acuerdo con reportes de medios internacionales, varios hombres entraron a la fuerza a la propiedad, se dirigieron a la habitación de la creadora de contenido de 28 años y dispararon en repetidas ocasiones causándole la muerte a la pareja de manera inmediata. Hasta el momento, se desconoce la identidad de los atacantes, quienes, aprovechando la oscuridad de la madrugada, huyeron rápidamente una vez cometido el doble crimen.

El Organismo de Investigación Judicial no descarta la hipótesis de un posible acto de venganza o un ajuste de cuentas. Sin embargo, continúan realizando las investigaciones correspondientes para determinar la verdadera causa de la tragedia. Noticias Costa Rica dio a conocer el sobrenombre con el que la influenciadora era conocida en su barrio ubicado en La Cruz de Guanacaste. Al parecer, era apodada como ‘La viuda negra’. “El apodo comenzó a circular debido a que varias personas con las que ella mantuvo relaciones sentimentales murieron posteriormente a distintos homicidios. Además, en algunos atentados registrados en años anteriores, en los que la joven figuraba como el aparente objeto de los ataques, también fallecieron otras personas, una situación que terminó alimentando ese sobrenombre entre vecinos”, aseguró el medio.

De hecho, en el 2024 la influenciadora utilizó sus redes sociales para despedir a Juan Carlos Cruz, la pareja que tenía en ese momento: “Descansa en paz, amor de mi vida. Gracias por los años llenos de amor que me regalaste y los bellos recuerdos, mi vida. Te amo, mi bebé. Tu reina siempre te recordará con amor”.

De acuerdo con el diario The Sun, anteriormente, Gabriela ya había sobrevivido a tres intentos de asesinato. El primero habría ocurrido el 30 de abril de 2024, cuando su expareja y padre de su hija fue asesinado en un triple homicidio registrado en el barrio Irving. Luego, el 28 de julio de 2025 también habría sobrevivido a una balacera en una vía pública. El más reciente, asegura el medio, habría sucedido en mayo de este año. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades competentes no han confirmado esa información.

La última publicación de Gabriela Sanarrusia en redes sociales

En sus redes sociales, donde solía ser muy activa, la costarricense publicó un video de un viaje que hizo a Colombia, al parecer, junto a su hija de nueve años. En el clip aparece presumiendo una camiseta de la Selección Colombia, mientras de fondo puso la canción Noche en Medellín de Ryan Castro.

Los internautas han dejado sus comentarios lamentando su pronta e inesperada partida: “Que Dios le de resignación a su familia”, “para qué tanta belleza si terminó muy mal”, “que descanse en paz”, “qué pesar”, “ahora su hija quedó sola”, “qué tristeza”, “tan linda que era”, “quién sabe en qué andaba”, “fortaleza a toda su familia”.