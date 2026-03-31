Asesinan al vocalista del Grupo Reacción en pleno concierto. Hablan sobrevivientes

La música mexicana se vistió de luto este 29 de marzo en la madrugada cuando falleció el cantante Arturo Rivera, vocalista del Grupo Reacción, quien fue asesinado a balazos.

Los hechos sucedieron el plena presentación musical en un salón de eventos en Tijuana. Allí, al parecer, el sujeto que habría contratado a la mencionada agrupación para amenizar su cumpleaños, decidió sacar un arma de fuego cuando la celebración transcurría normalmente.

El cumpleañero habría empezado a disparar tiros al aire y luego, dirigió su puntería hacia Arturo Rivera, el vocalista del grupo, y otro de sus compañeros artistas.

Lo anterior, según información dada por medios locales, con base en testimonios de testigos. Las balas habrían impactado el abdomen del cuerpo de cantante, quien habría fallecido en el lugar. El otro músico habría resultado herido.

Luego del ataque, el agresor y varios invitados huyeron del lugar antes de que llegaran las autoridades.

¿Quién era Arturo Rivera, cantante asesinado?

Arturo Rivera, conocido artísticamente como El Pollo, formaba parte de Grupo Reacción desde 2017.

El fallecido artista había nacido en Baja California, y era muy popular por sus interpretaciones de covers de temas reconocidos como ‘La loca’, ‘Cómo te llamas paloma’ y ‘Si la ves’.

Rivera era muy activo en sus redes sociales manteniendo a sus seguidores informados de su carrera artística.

Luego de los hechos, el Grupo se pronunció en su cuenta de Facebook. “Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que se han tomado el tiempo de enviarnos mensajes, preocuparse por nosotros y brindarnos su apoyo en estos momentos tan difíciles”, se lee en el comunicado.

“Lamentamos profundamente lo sucedido con nuestro compañero y extendemos nuestro más sentido pésame a su familia, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida”, puntualizaron anticipando que pronto darán información sobre el sepelio del artista asesinado.

Por su parte, la Fiscalía General de Baja California emitió ordenes de capturas, si embargo de momento, no hay detenidos.

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