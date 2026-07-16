Así es la nueva vida de Maren García: las confesiones sobre su rutina sin Omar Geles

El 21 de mayo del 2024 falleció Omar Geles, uno de los compositores más destacados del género vallenato. Tras dos años de ausencia, Maren García, su esposa, tuvo que reinventar su rutina para sostener a su familia y mantener vivo el legado musical del artista. La viuda del cantante encontró una nueva forma de mantener vivo el legado musical que dejó.

¿Cómo es el día a día de Maren García, viuda de Omar Geles?

Aunque ha compartido algunos instantes de su vida en redes sociales, pocas veces ha hablado con detalle sobre cómo son sus días, la importancia de la fe en su camino y las actividades que la ayudan a mantenerse fuerte.

Mañanas de fe

“Son días superduros. Me levanto desde bien temprano. Mi primer pensamiento es hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Le doy gracias a Dios por tener vida, porque mis hijos son sanos, porque me permite caminar, me permite respirar, por todo”.

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Prepara a sus hijos para el estudio

“Después me dirijo hacia donde mis hijos porque soy la que los alisto para ir al colegio, les doy su desayuno, los llevo al colegio, tenemos nuestro espacio de oración”.

Lidera el proyecto “La gente de Omar Geles”

“Luego de eso me dirijo a mis cosas, a mi trabajo. Siempre tengo una agenda llena de cosas que tengo que hacer. Cuando no estoy en la oficina, estoy organizando lo de “La gente de Omar Geles”, si no, estoy en lo de las canciones de mi esposo”.

Trabaja como influencer

“Hago contenido para mis redes sociales. Siempre estoy en función, no me quedo quieta, yo digo ‘a mí no me queda grande nada’ y esa es mi invitación a todos, no dejen que nada les quede grande. Podemos y todo lo que nos proponemos lo podemos conseguir”.

A pesar del complicado camino que ha tenido que recorrer desde la muerte de Omar Geles, Maren García afirma que sigue adelante, apoyándose en su fe y con la firme convicción de que los proyectos que está desarrollando seguirán prosperando. “Ahí vamos en el proceso, “La gente de Omar Geles” es un proyecto superbonito, esos pelados cantan divino, la presentación es increíble. Hay muchas cosas que se vienen en el nombre de Jesús. Nada es fácil en esta vida, todo es un proceso, pero aquí vamos con Dios de la mano”.