Así es la relación de Melina Ramírez y Laura Acuña, presentadoras de ‘Yo me llamo’

Esta temporada de Yo me llamo ha generado múltiples emociones, no solo en los jurados César Escola, Amparo Grisales y Elder Dayán, sino también en los televidentes y en las presentadoras Laura Acuña y Melina Ramírez, quienes en algunos capítulos se han mostrado conmovidas con las presentaciones de varios participantes.

¿Laura Acuña y Melina Ramírez son amigas detrás de la pantalla de ‘Yo me llamo’?

Aunque generalmente, la atención está enfocada en los imitadores y la reacción de los jurados, también algunos usuarios se han interesado en conocer más detalles de las vidas personas de las conductoras del programa.

Muchos se han preguntado si la amistad entre ellas va mucho más allá del ámbito laboral o si, como ha ocurrido con otras personas, su buena relación solo se ve reflejada en la pantalla. Durante estos días, ambas han sido elogiadas por la naturalidad y la complicidad con la que presentan el programa.

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En una entrevista con Caracol Televisión, Melina se refirió al tema y aseguró que, contrario a lo que muchos han creído, la química que existe entre las dos es genuina y que, fuera de los sets de grabación, cultivan una gran relación: “Nosotras tenemos amistad, conexión, todo, dentro del set y fuera de él. Realmente somos amigas, nos escribimos, nos invitamos, compartimos momentos y, la verdad, trabajar juntas es una chispa natural”.

Además, reveló que, gracias a esa amistad, han logrado entenderse muy bien durante las grabaciones y eso se ha visto reflejado al aire. “No planeamos nada, no decimos: ‘Tú dices esto…’. Nada”.

Los internautas han elogiado el trabajo que ambas presentadoras han realizado en esta temporada. “Felicitaciones se nota la energía. Gran programa”, “las más hermosas de Colombia”, “tan compenetradas que se ven como Laura Ramírez y Melina Acuña”, “hacen un buen equipo”, “qué dupla más hermosa”, “muy guapas las dos”, “muy centradas ambas”, “ustedes son el alma del programa”, “las más profesionales”, “qué bueno que haya empatía en las dos. Se nota que la pasan divertido”, “me encanta como conducen el programa me hacen reír”.

Antes de coincidir en el reality, las presentadoras ya habían compartido varios momentos que fueron fortaleciendo su amistad. Aparte de la competencia, ambas coinciden en que su meta principal es brindar un gran espectáculo a los televidentes y disfrutar juntas de la experiencia de conducir uno de los formatos más exitosos de la televisión colombiana.