Así es la relación entre el hijo mayor de La Gorda Fabiola y ‘Polilla’

La partida de ‘La Gorda Fabiola’ representó un duro golpe para sus familiares, según ellos mismos lo manifestaron en diversas entrevistas y pronunciamientos por medio de redes sociales. Sin embargo, en medio de la nostalgia que embarga a los seres queridos de la humorista, hay palabras de esperanza y apoyo que surgen como aliciente.

Por ejemplo, el hijo del primer matrimonio que tuvo la integrante de Sábados Felices se ha mostrado muy cercano a Nelson Polanía ‘Polilla’, esposo de su mamá y padre de David, su hermano menor.

¿Cómo se llevan ‘Polilla’ y el hijo mayor de ‘La Gorda Fabiola’?

Luego de comentar el mensaje con el que Nelson Polanía se despidió de Fabiola Posada, Sebastián Valencia compartió unas nuevas palabras dedicadas al conocido humorista.

A través de su cuenta de Instagram, el hijo de ‘La Gorda Fabiola’ demostró una vez más que su relación con ‘Polilla’ es más cercana de lo que algunos pensaban, al punto que lo considera como un segundo padre. Además, explicó las razones del cariño que le tiene a quien eligió hace varios años como su padrino de bodas.

“Soy un privilegiado porque la vida me regaló otro papá que me ha acompañado los últimos 28 años. Él me ha visto crecer, me ha apoyado y me ha guiado. Me prestaba vestidos cuando tenía eventos importantes, me enseñó el valor de la disciplina y me mostró lo que significa la pasión por la profesión. Cómo si fuera poco, amó a mi mamá en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Eso es todo lo que está bien en la vida ¿Cómo no amarlo a él y agradecerle tanto? Poli, te digo: no estás solo. Aquí tienes un hijo más que te cuidará, guiará y apoyará siempre. Padrino de boda, padre y amigo, te amo”, escribió Sebastián Valencia como descripción a una foto junto a Nelson Polanía en el día de su matrimonio.

Estas fueron algunas de las reacciones que suscitó el posteo del hijo de 'La Gorda Fabiola'. Fotografía por: Captura de pantalla Instagram

‘Polilla’ no omitió la cariñosa publicación del hijo de ‘La Gorda Fabiola’ y aprovechó para agradecer por el cariño y el apoyo demostrado en este duro momento.

“Juancho, gracias mil por tus palabras, me emocionan tal y como le hubiesen emocionado a mi Gordis porque son abrazos que honran la memoria de tu mami. También te quiero mucho y siempre estaremos ahí para lo que sea y para pensar como tú: siempre para adelante. Un abrazo más fuerte que el de la foto”, expresó Nelson Polanía en los comentarios del posteo.