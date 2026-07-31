Así es por dentro el nuevo apartamento de Juanda Caribe de ‘La casa de los famosos’. Fotos

La participación de Juanda Caribe en la tercera temporada de La casa de los famosos, generó cientos de comentarios en redes sociales. El locutor y comediante fue cuestionado por su cercanía con Mariana Zapata, teniendo en cuenta que estaba en una relación con Sheila Gándara, madre de su hija. Al salir de la competencia, el artista inició una nueva vida, tanto profesional como personal. Aunque no ha confirmado de manera directa su nuevo romance con su excompañera del reality, últimamente se han mostrado juntos.

Juanda Caribe presumió su nuevo apartamento

A través de sus redes, el artista había contado que se radicaría en Medellín. De hecho, en las últimas horas publicó imágenes de su nuevo hogar por dentro. Allí se observan detalles como la sala que cuenta con un sofá blanco, un tapete beige y una mecedora. De igual manera, tiene una barra tipo americana, con sillas de asiento de rayas negras y blancas. También se observa un comedor redondo, con sillas elegantes y la parte del balcón donde puso dos sillas de color blanco. “Solo queda faltando una guitarra y un acordeón para componer”.

Los internautas comentaron las fotografías que fueron viralizadas por varias páginas que siguen la vida de los famosos: “ese hombre se ve y se siente feliz”, “qué bonito le quedó todo”, “bendiciones en esta nueva etapa en Medellín”, “te mereces todo lo mejor que Dios pueda darle a una persona”, “divino apartamento de mi Juanda, Dios le bendiga y cuide su nuevo hogar que será de mucha paz, amor y alegrías”, “muy buen gusto si tiene mi muchacho”, “le quedó divino todo”.

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Juanda Caribe defendió a Mariana Zapata

Con el paso de las semanas en La casa de los famosso, Juanda no pudo evitar reconocer que Mariana le parecía una mujer muy atractiva y confesó que sentía un cariño especial por ella. Sin embargo, dejó claro que prefería no apresurarse y quería esperar a ver cómo se desarrollaría su relación una vez que salieran del programa. Por su parte, Mariana, tras su eliminación, comentó que el apoyo emocional que compartieron nació de las circunstancias del encierro y que solo el tiempo diría qué pasaría una vez que el reality llegara a su fin.

A raíz de su cercana relación, ambos famosos han recibido todo tipo de comentarios en redes. Algunos los apoyan, mientras que otros les han dejado fuertes críticas. “Increíble que el encierro los hizo tener cierta cercanía emocional”; “La her-moza de Colombia”; “Dejar a una dama por esa mujer, todo mal”. Recientemente, el locutor publicó una foto de la modelo paisa y junto a ella escribió: “Por más que intentan borrarle la sonrisa, ella más sonríe”. Por ahora, ninguno de los dos ha dado declaraciones sobre su relación.