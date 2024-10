Así fue el cruce de mensajes de Aura Cristina Geithner y Marcelos Dos Santos

A finales de los noventa, Aura Cristina Geithner y Marcelo Dos Santos conformaron una de las parejas más mediáticas de la farándula nacional, teniendo en cuenta la popularidad de la que gozaban los actores en el momento. Incluso, llegaron al altar y al poco tiempo tuvieron un hijo llamado Demian.

Dos años después de jurarse amor eterno y celebrar su matrimonio, la bogotana y el argentino sorprendieron al anunciar que la relación llegó al final. Y aunque nunca revelaron en el motivo de la separación, se especuló en su momento que los conflictos entre ambos eran recurrentes y las diferencias se volvieron irreconciliables.

Desde entonces, Aura Cristina Geithner y Marcelo Dos Santos mantienen una relación cordial por su hijo y son pocas las veces que hablan del otro; sin embargo, en días recientes se animaron a recordar y comentar el pasado.

Así lucían Aura Cristina Geithner y Marcelos Dos Santos cuando eran pareja.

El íntimo secreto que Marcelo Dos Santos reveló de su historia con Aura Cristina Geithner

El actor extranjero concedió recientemente una entrevista a La sala de Laura Acuña en la que abrió las puertas de su intimidad. Allí, incluso, se refirió a los momentos difíciles que experimentó tras su divorcio, sobre todo por tener que separarse de Demian.

Fue entonces cuando Marcelo Dos Santos recordó el día en que Aura Cristina Geithner le dijo que llevaría a su hijo de vacaciones a México, pero se radicó en ese país y no regresó a Colombia por mucho tiempo.

“No se lo llevó con permiso”, comentó el argentino de 60 años, quien se mostró evidentemente afectado por esta situación; mientras que cuando le preguntaron cómo es su relación con la madre de Demian, respondió: “Bien, de pocas palabras”.

“Lo que hicimos bien en esa relación fue separarnos (...) Cuando hay un hijo los intereses particulares no importan, eso hay que cuidarlo, apoyarlo y construirlo”, concluyó al respecto.

Aura Cristina Geithner también se refirió a Marcelo Dos Santos

Luego de escuchar a su entrevistado, Laura Acuña aprovechó la ocasión para compartir un mensaje que solicitó a Geithner, en el que la también cantante elogió la labor que Dos Santos desempeñó como padre de su hijo.

“Toda la vida ha sido un hombre comprometido, un hombre trabajador, un hombre apasionado de su trabajo y su oficio, que lo ha demostrado en su carrera como actor y como padre ha sido lo mismo. Siempre ha estado alerta de las necesidades de Demian y yo puedo asegurar que esos 4 años de convivencia que ellos tuvieron fueron bastante positivas, no solo para ellos, sino también para mí“, comentó Aura Cristina Geithner.

“Creo que los tres crecimos y bueno, de verdad tengo que decirlo, todos lo seremos humanos tenemos cosas positivas y otras no tanto, fortalezas y debilidades, pero aun con esas debilidades, Marcelo le brindó a Demian esas herramientas que él necesitaba para construir su vida de adulto. Tal vez no lo sepa, pero yo siempre voy a vivir agradecida con Marcelo porque él me dio, sin saberlo, el mejor regalo de mi vida, que es nuestro hijo”, concluyó la actriz de 57 años en un mensaje al que Marcelo Dos Santos reaccionó conmovido y gratamente sorprendido.