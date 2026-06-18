Así fue el emotivo encuentro de Maluma con Juan Fernando Quintero y Lucho Díaz

Este miércoles, Maluma llegó al Estadio Azteca, ahora conocido como Estadio Ciudad de México durante la Copa del Mundo, para alentar a la Selección Colombia en uno de los partidos más esperados por los hinchas cafeteros. Su llegada no pasó desapercibida; desde el momento en que apareció, fue recibido con gran entusiasmo tanto por los aficionados como por algunos de los jugadores que estaban concentrados para el gran evento mundialista.

Maluma en el partido de Colombia contra Uzbekistán

Uno de los momentos más memorables ocurrió cuando Maluma se cruzó con Juan Fernando Quintero. Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron un saludo cálido entre el cantante y el mediocampista colombiano, quienes se abrazaron y sonrieron en la antesala del partido. Muchos seguidores interpretaron este gesto como una clara muestra del apoyo que las figuras del entretenimiento colombiano han brindado a la Selección durante su participación en el Mundial.

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El intérprete de éxitos como Hawái y Según quién también tuvo la oportunidad de compartir con otros miembros del equipo dirigido por Néstor Lorenzo. Sin embargo, uno de los momentos más destacados de la jornada fue protagonizado por Luis Díaz, quien se convirtió en la gran estrella del partido. Después de la victoria colombiana, Maluma volvió se encontró con el atacante guajiro. Las cámaras capturaron el instante en que ambos celebraban el triunfo tras una actuación memorable de Díaz, quien contribuyó con un gol y una asistencia que llevaron al equipo a la victoria.

Además, el artista fue visto entregándole el reconocimiento al mejor jugador del partido, una escena que generó miles de reacciones entre los seguidores de la Tricolor. Más de 75,000 aficionados vestidos de amarillo apoyaron al equipo en su regreso a la Copa del Mundo después de ocho años de ausencia. La atmósfera estuvo llena de música colombiana, banderas y el entusiasmo de miles de hinchas que transformaron el escenario mexicano en una verdadera celebración nacional.

“Viva Colombia”, “gran encuentro”, “lo máximo nuestra Selección Colombia”, “nuestro Maluma de la suerte”, “muy bellos”, “son grandes amigos”, “digna representación de Colombia en el extranjero”, “bello Maluma apoyando a nuestra selección”, “muy lindos todos”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en las redes sociales.

La victoria dejó a Colombia como líder provisional de su grupo y aumentó la ilusión de los aficionados de cara a los próximos compromisos del torneo. Pero más allá del resultado deportivo, las imágenes de Maluma compartiendo con los jugadores reflejaron la unión que existe entre distintas figuras representativas del país cuando se trata de apoyar a la Selección.