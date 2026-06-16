Así fue el robo que sufrió Violeta Bergonzi en Bogotá: todo quedó grabado

En horas recientes, la presentadora Violeta Bergonzi denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de la delincuencia en Bogotá. A través de sus redes sociales, la ganadora de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ dio a conocer lo sucedido y aprovechó para llamar la atención sobre una problemática de seguridad que sigue afectando a conductores en la capital.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y fue la propia Bergonzi quien compartió las imágenes con sus seguidores. El video muestra la rapidez con la que ocurrió todo y se convirtió en el principal soporte de la denuncia pública realizada por la presentadora.

Así fue el robo que sufrió Violeta Bergonzi

A través de sus redes sociales, Violeta contó que fue víctima del robo de los espejos retrovisores de su nueva camioneta mientras se encontraba en un establecimiento de Bogotá. Aunque el hecho le generó molestia, aclaró que la situación no pasó a mayores y que no tuvo contacto directo con el responsable.

“Les voy a dejar un video de la rata inmunda y les voy a contar esta triste historia de cómo me robaron los espejos del carro”, expresó la presentadora al compartir las imágenes captadas por cámaras de seguridad.

En el video se observa cómo un hombre que se movilizaba en motocicleta se acerca al vehículo, se baja rápidamente y retira ambos espejos retrovisores. La acción toma apenas unos segundos y, una vez obtiene las piezas, el sujeto abandona el lugar sin ser interceptado.

Más allá de denunciar el caso, Violeta Bergonzi aprovechó la atención generada por el video para enviar un mensaje sobre la compra de autopartes de origen ilegal. Para ella, el mercado de repuestos robados sigue siendo uno de los factores que alimentan este tipo de hurtos en diferentes ciudades del país.

“Por eso toca conseguir los repuestos en lugares decentes y serios, porque qué bandera llegar al 7 de Agosto a que le revendan el espejo que le robaron”, agregó la colombo-francesa, quien advirtió que estaba estrenando su camioneta cuando todo ocurrió: “¡Qué triste!”.

Por último, la presentadora insistió en la importancia de adquirir este tipo de productos únicamente en establecimientos autorizados y con garantías sobre su procedencia. En su opinión, evitar la compra de piezas de origen dudoso puede contribuir a reducir la demanda que sostiene estas redes ilegales.

Las imágenes compartidas por Violeta Bergonzi generaron numerosas reacciones entre sus seguidores, varios de los cuales aseguraron haber vivido situaciones similares.

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