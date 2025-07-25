Así fue la fiesta de 15 de la hija de Yeison Jiménez: detalle sorprendió a fans. “Triste”

Cuando Yeison Jiménez se enamoró a su esposa Sonia Restrepo en los comienzos de su carrera como artista, no solo se comprometió con ella, sino con la pequeña que ella tenía en aquel entonces. Así lo dijo cuando habló de su historia de amor con Vea, de El Espectador.

Jiménez se convirtió en un padre, en todo el sentido de la palabra, de Camila y no tuvo distinción entre ella y sus hijos biológicos Thaliana y Santiago.

A dos meses de su muerte, la pequeña Thaliana cumplió 8 años y la familia lo celebró con nostalgia por la ausencia del artista que falleció el pasado 10 de enero en una trágico accidente aeronáutico en inmediaciones del aeropuerto de Paipa, Boyacá.

Este fin de semana, a la familia Jiménez Restrepo le llegó una nueva importante fecha. Se trató de los 15 años de Camila, la hija mayor del artista y Sonia. Por lo que ha trascendido, Yeison planeaba una gran fiesta para la ocasión, pero en su ausencia, la quinceañera sorprendió al preferir un evento más discreto y sencillo.

La celebración fue con una cena tranquila donde se celebraron los 15 abriles, pero también se recordó a Yeison y las enseñanzas que como padre le dejó a su hija. La joven llevó un vestido azul con escote frontal y un brocado dorado sencillo, para la ocasión.

Yeison Jiménez presente en los 15 años de su hija mayor

Otro detalle que llamó la atención fue que cerca de la mesa principal de la celebración hubo un espacio especial para recordar a Yeison y allí se instaló una foto enorme del ‘Aventurero’

Lina, la hermana de Yeison no dejó pasar la fecha y aprovechó las redes sociales para felicitar a su sobrina recordando lo orgulloso que estaba su hermano de la quinceañera.

“Hoy esta pequeña está cumpliendo sus 15 años y siento que el tiempo pasa demasiado rápido, hace poco eras una bebé y ahora verte convertida en una mujer, eres hermosa eres valiente, nunca dejes de sorprendernos con tus ocurrencias y alegría, te quiero mucho Cami que Dios te conceda muchas años más . Yo sé que no es fácil para ti esta fecha tan esperada, que tu papito quería hacer de este día un festín y celebrarlo por todo lo alto, pero acá estamos tu familia para acompañarte y tu papito desde el cielo está muy orgulloso de ti“, escribió Lina.

La joven que compartió en sus historias las felicitaciones de sus compañeros de estudio y amigos, así como de familiares cercanos, llevó el pelo suelto y posó en algunas de las fotos junto a la imagen de su amado padre.

La publicación se llenó de comentarios de felicitación para la cumpleañera. Algunos lamentaron que Yeison no pudiera celebrar junto a su hija mayor, calificando el episodio como “triste” sin embargo, enviaron los mejores deseos para la familia del artista.

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