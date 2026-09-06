Así fue la reconciliación de Andrés Fierro de ‘Padres e hijos’ y su hijo Martín: “Muy feliz”

Durante años, en redes sociales y medios de comunicación se habló de la nula relación que tenía el actor Andrés Fierro con su hijo Martín, quien nació fruto de su relación con Natali Ortiz.

¿Qué pasó entre Andrés Fierro y su hijo Martín?

La situación se hizo más publica en 2024, cuando Martín habló abiertamente sobre la ausencia de su padre, revelando que había crecido mayormente bajo el cuidado de su mamá. En ese momento, compartió que durante su infancia se preguntaba por qué Andrés Fierro se había distanciado de él, y expresó el dolor que sentía al sentirse rechazado. “En algún momento sentí como rabia porque dije: ‘¿Qué le he hecho a este man para que me rechace así y aparte me niegue?’”, comentó Martín en una entrevista con Buen Día Colombia, donde también mencionó que había intentado localizar a su padre a través de las redes sociales, pero no había tenido éxito en establecer contacto.

El joven, quien actualmente tiene 20 años, recordó en ese momento que en 2014 su familia se mudó a Bogotá con la esperanza de reconstruir la relación con su padre. Según su relato, Andrés estuvo presente durante los primeros meses, pero luego volvió a distanciarse. El joven afirmó que ya no quería ser él quien buscara el acercamiento y que creía que la iniciativa debía partir de su padre. Por su parte, Andrés Fierro también ofreció su versión de los hechos en ese mismo programa. El actor explicó que su relación con Natali Ortiz pasó por momentos complicados y admitió que cometió errores, especialmente al alejarse de su hijo durante tanto tiempo. Sin embargo, también mencionó que había circunstancias familiares que contribuyeron a esa distancia y prefirió no entrar en detalles públicamente. “Los errores fue alejarme, no estar allí en mucho tiempo”, reconoció ese año.

Andrés Fierro se reencontró con su hijo

En la vida es importante ser feliz. Una de las cosas que me daba felicidad es estar con mi hijo, y lo más importante ahora ni siquiera es el pasado, porque eso está ahí, sino que nos quedan muchos años de vida juntos, espero, para ser un gran equipo, para lograr cosas como papá y como hijo. Estoy muy feliz y contento de estar con él.

Después de tantos años separados y de haber hecho declaraciones públicas sobre su relación deteriorada, Andrés y Martín finalmente tomaron la decisión de retomar la comunicación, verse de nuevo y comenzar a construir lo que habían perdido. En entrevista con el matutino de RCN, dieron detalles del día que se reencontraron:

“La primera reacción fue felicidad porque muchos pensaron que sería rabia, enojo, tristeza, pero no, la mía fue felicidad. Me puse a llorar de una. Ha sido muy bonito porque existe una reconstrucción de todo lo que en algún momento estuvo vacío. Las cosas han mejorado mucho”, aseguró el joven, quien se desempeña como chef.

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Por su parte, el actor reveló: “Hay momentos que uno tiene de inmadurez y el momento de encontrar la felicidad, la tranquilidad de hacer las cosas bien, de estar con él, de empezar a construir cosas es muy importante y eso fue lo que me motivó, poder estar bien con él, estar tranquilos y pensar que se pueden construir cosas muy chéveres, que pueden salir cosas muy bonitas”.

Según contó, hubo una conversación con Natali que se convirtió en uno de los primeros pasos para comenzar a acomodar las diferencias del pasado. “Pasó un tiempo, justamente un día hablé con Naty y empecé a alinear cosas, acomodar cosas, empezar a encontrar las cosas importantes de la vida y creo que hay cosas más importantes como la familia y ahí decidí hablarle a él. Nos encontramos, almorzamos, dimos una vuelta y empecé a ver muchas cosas en él que eran valiosas como su empatía, cómo le importan los demás, cómo no es un chico loco, sino verlo muy centrado, maduro y yo a esa edad no era así de maduro, yo no encontraba la madurez en la vida, pero ver que él ya la encuentra, me parece muy admirable”. Uno de los recuerdos que Andrés Fierro atesora de ese día son todos los sentimientos que lo invadieron antes de reencontrarse con su hijo. “Yo estaba muy ansioso, él estaba estudiando, fui el primero que llegó. creo que me tomé como seis tintos mientras lo esperaba. Cuando lo veo, lo veo gigante, lo vi un hombre grande maduro, caminamos, comimos, fue algo muy tranquilo, bonito. Me daba mucha tranquilidad estar con él”, recordó.

Finalmente, aseguró que al verlo se siente reflejado: “Él tiene muchas cosas que tengo yo, de pronto de modismos, la forma de sus manos, lo veo muy reflejado. Verlo también que es muy sensible ante el llanto, me pasa igual”.

Martín también expresó su felicidad por haber recuperado la relación con su padre: “Es bonito que esté en mi vida, que haga parte de mi vida, lo quiero mucho y me alegra poder tener mi figura paterna, estar con él, y sentir que detrás de mí hay alguien más. Pude haber sido Martín Ortiz, pero yo siempre tuve el Fierro, yo siempre lo representé y a todo el mundo le digo”.