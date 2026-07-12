Así luce hoy el niño de ‘El diario de Greg’ que se convirtió en un popular meme de internet

Durante años, Robert Capron fue identificado por millones de personas como Rowley Jefferson, el mejor amigo de Greg Heffley en la saga cinematográfica ‘El diario de Greg’ (’Diary of a Wimpy Kid’). Aunque su personaje ya era recordado por los fanáticos de la franquicia, una escena de la segunda película terminó convirtiéndolo en uno de los memes más populares de internet. En los últimos días, esa imagen volvió a circular luego de que usuarios en redes sociales se sorprendieran con el aspecto actual del actor.

Sin embargo, detrás de esa transformación física también hay una historia poco conocida sobre cómo cambió su carrera y por qué, a sus 28 años, decidió alejarse de los reflectores para explorar otros caminos dentro de la industria audiovisual.

¿Qué pasó con la carrera de Robert Capron después de ‘El diario de Greg’?

Capron debutó como Rowley Jefferson en 2010 y repitió el personaje en las siguientes entregas de la franquicia (2011 y 2012). Y aunque muchos pensaron que desapareció de Hollywood tras esas películas, lo cierto es que continuó participando en producciones como ‘The Three Stooges’, ‘The Way, Way Back’, ‘The Polka King’ y la serie ‘Elementary’. También prestó su voz en cintas animadas como ‘Frankenweenie’ y ‘Tarzan’.

No obstante, conforme dejó atrás la adolescencia, las oportunidades comenzaron a disminuir. El propio Robert Capron explicó que su cambio físico alteró la forma en que era percibido por la industria.

En una entrevista concedida a The New Yorker, en 2022, recordó que durante años imaginó un tipo muy específico de carrera en Hollywood: “Realmente pensé, con mi cambio, ahora iba a ser el protagonista con el mejor amigo gordito. Pero, cuando adelgacé, Hollywood ya no supo dónde ubicarme”.

En esa misma conversación, Capron también habló sobre el impacto que tuvieron en su autoestima los comentarios constantes acerca de su peso durante la infancia, una experiencia que marcó su relación con la imagen corporal.

¿A qué se dedica hoy Robert Capron?

En lugar de insistir únicamente en la actuación, el estadounidense decidió enfocarse en sus estudios. Ingresó a Brown University, donde obtuvo un título en Cultura Moderna y Medios de Comunicación e Historia (2020).

Desde entonces ha construido una carrera detrás de cámaras. Trabajó como asistente de guionistas en la serie ‘The Muppets Mayhem’, de Disney+, además de desarrollar proyectos propios como escritor y participar en el cortometraje ‘Vial’, del que fue coguionista. Asimismo, desde 2023 se desempeña como instructor en la organización Actors for Autism (Actores para el Autismo), donde enseña actuación y producción audiovisual.

En cuanto a su vida personal, Robert Capron mantiene un perfil bastante reservado. No suele compartir detalles sobre relaciones sentimentales o su entorno familiar y, en cambio, utiliza sus redes sociales principalmente para mostrar proyectos profesionales, reuniones con antiguos compañeros de reparto y participaciones en convenciones relacionadas con ‘El diario de Greg’.

Aunque su carrera tomó un rumbo diferente, el personaje de Rowley Jefferson nunca dejó de acompañarlo. Una de las escenas de ‘Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules’, en la que saluda a Greg Heffley antes de mirar con extrañeza su vestimenta, terminó convirtiéndose en un GIF ampliamente utilizado en redes sociales desde hace más de una década.

Lejos de incomodarle, el actor aseguró en una entrevista con Feature First que disfruta formar parte de la cultura de internet. “Desde el fondo de mi corazón puedo decir que hoy es la parte que más disfruto de todo esto”, dijo al referirse al fenómeno de los memes.

Robert Capron añadió que le resulta divertido pensar que su imagen siga circulando entre nuevas generaciones y concluyó con una reflexión que sorprendió a muchos de sus seguidores: “Muchos sueñan con ganar un Óscar, pero creo que el adolescente bromista que llevo dentro se siente muy orgulloso de formar parte del panteón de los memes”.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí