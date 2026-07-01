Así luce Ricardo Herrera de Padres e hijos. Se hizo implante capilar y quedó irreconocible

Padres e hijos fue una de las series más vistas por los colombianos. La producción contó con personajes que dejaron huella en varias generaciones, como Carlos Alberto, Gabriela Sánchez, Daniela Franco, Guillermo Cortés, Esteban Cortés, Samantha Pava, Diego Montoya, JP Mejía, entre otros.

¿Qué pasó con Ricardo Herrera, Juan Pablo Mejía en ‘Padres e hijos’?

Juan Pablo Mejía también fue de esos personajes inolvidables. Se destacó por haber sido uno de los múltiples amores que tuvo Daniela Franco, papel interpretado por Ana Victoria Beltrán. Ricardo Herrera fue el actor que le dio vida a JP y, gracias a ese personaje su nombre se dio a conocer a nivel nacional. Desde entonces, se abrió camino en la televisión participando en otras producciones como Pasión de gavilanes y Te voy a enseñar a querer.

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Recientemente, el artista concedió una entrevista para el programa La Red, de Caracol Televisión, donde habló de sus proyectos, pero también del procedimiento estético que se realizó y que transformó su apariencia física. El actor reveló que se ha sometido a dos trasplantes capilares, pues desde los 30 años comenzó con una alopecia que disimulaba con peinados y gorras: “Empecé a estar calvo. Uno se resigna y se peina para adelante, se deja el pelo largo, hice de todo para evitar aceptar. Duré aproximadamente ocho años conviviendo con este malestar, de no estar contento cuando me veía al espejo, hasta que decidí raparme y eso fue lo mejor que pude haber hecho en toda mi vida”, contó.

Aunque asegura que se “liberó” y durante 15 años pudo trabajar haciendo diferentes personajes calvos, después de un tiempo quiso volver a tener pelo, por lo que se hizo su primer implante. “Me estaba interesando porque ya estaban mejorando los procedimientos, es que al principio era muy fuerte el tema. Al principio te arrancaban un pedazo completo de carne de la cabeza y te lo sembraban, entonces era muy agresivo, se notaba mucho las cicatrices”, dijo Herrera, quien finalmente tomó la decisión porque “me servía para mi trabajo y claramente para mi autoestima”.

Sin embargo, aunque en la parte de adelante de su cabeza comenzó a tener pelo, sobre la corona comenzó a quedarse calvo nuevamente. “No se veía chévere el pelo largo adelante y atrás el hueco, entonces decidí raparme otra vez”. Luego de tres años, intentó por segunda vez el mismo procedimiento estético, pero tuvo algunas consecuencias en su rostro: “Tuve la cara hinchadísima tres o cuatro días. Al quinto comienza a bajar la inflamación y todo el tema. Ahora estoy en la etapa dos, ya empieza a salirme la cabellera y vamos a volver a las épocas de Padres e hijos”.

El actor espera tener pronto el pelo largo, pues está seguro que le servirá para tener más trabajo. De hecho, en los próximos meses viajará a México para realizar un casting donde lo quieren ver con pelo.