Así reaccionaron en redes a la eliminación de Colombia del Mundial 2026: “Duele”

Después de un reñido partido, la Selección Colombia y la Selección de Suiza tuvieron que irse a definir en penales. Sin embargo, Dávinson Sánchez y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández fallaron en el cobro, por lo que el equipo cafetero quedó automáticamente eliminado, dándole paso a su contrincante a los cuartos de final.

El resultado final dejó un sinsabor en Colombia. Los jugadores no pudieron ocultar su tristeza y frustración y con lágrimas se despidieron de su sueño de alzar la copa. De igual manera, millones de hinchas alrededor del mundo también se mostraron acongojados. “Qué dolor”, “no merecían salir”, “duele mucho”, “una tristeza para todo el país”.

A continuación, las reacciones de algunos famosos.

Marina Granziera

La presentadora del Gol Caracol, se pronunció a través de sus redes sociales con un profundo mensaje, dirigido especialmente a las nuevas generaciones.

“Sí, la derrota es dura. Pero, si tienes niños en casa de aquí se pueden sacar cosas positivas. Al final el Mundial es cada cuatro años y, con suerte, uno solo vivirá 1 o 2 con niños pequeños en casa. Y yo siempre pienso que hay mucho de fútbol que se aplica para la vida.

Guarda con amor la camiseta que usaron en este Mundial. Al final, cuando el guayabo de la derrota pase, el recuerdo será las veces que se juntaron, las reuniones entre amigos o en familia. Perder hace parte de la vida. Aprender a digerir la frustración y la tristeza es importante. Ayúdale a entender que lo va a definir mucho más la forma en que se levanta que las veces que caiga. Que te vean triste. La empatía que nace al ver que un adulto también se pone triste reconforta y valida el sentimiento del niño. Dale un abrazo y dile “estamos juntos”. Es buena forma de que sepan que ahí vas a estar, en las buenas y en las malas.

Falcao

El exjugador de la Selección Colombia lanzó una fuerte crítica sobre las falencias del fútbol en el país: “Nuestras formaciones tienen que mejorar, el énfasis, la atención, la infraestructura que se le deben dar a las inferiores. Lo mismo a las divisiones del fútbol colombiano,no puede ser que no tengamos una categoría C, es una vergüenza que nuestro fútbol no tenga competitividad y fomente mediocridad y vagancia”.

Pipe Valderrama

El histórico futbolista también se pronunció. Aunque destacó el desempeño del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, también resaltó una falencia que, a su criterio, hizo que no avanzaran a la siguiente etapa: “Ni de cerca veía que íbamos a quedar afuera porque tenemos buen equipo. ¿Qué hizo falta? Un goleador. Tuvimos ocasiones de gol, no muchas como en los partidos anteriores, pero las tuvimos. Colombia llegó hasta esa instancia por jugar bien y por ganar. Llegamos a los penales y no hemos podido pasar. En Rusia nos pasó lo mismo contra Inglaterra y aquí estábamos jugando mejor. Nos falta el goleador”

Shakira

La artista barranquillera, quien estuvo muy pendiente apoyando a la Selección Colombia y quien, además, es la autora del tema del Mundial, también expresó su tristeza en sus redes sociales.“Mi selección ha jugado este Mundial con una entrega que nos enorgullece a todos. Lo hemos dado todo y está claro que Dios no se mete en el fútbol, porque si no, habríamos pasado a cuartos”.